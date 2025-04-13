Чи можливо повернути гроші за товар, якщо продавець не є ФОПом

Картка та гроші на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Передплата на картку фізособи не є підставою автоматично вважати угоду "неофіційною" чи незаконною. Ви все одно можете вимагати повернення коштів і захищати свої права, навіть якщо продавець — не ФОП. Проте в такому випадку є певні нюанси, адже ідентифікувати фізичну особу складніше.

Юристка Олена Вакулюк у коментарі для Новини.LIVE пояснила, як повернути передплату за товар, якщо продавець не є ФОПом.

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Як підтвердити факт оплати на картку фізособи

Придбання товару або послуги у фізичної особи є фінансовою операцією, про яку зберігається інформація в вашому банку (або документ про оплату).

Якщо ви переказали гроші на особисту картку, і маєте підтвердження, що це була оплата за товар чи послугу — це вже створює усні договірні зобов’язання між вами, пояснила юристка.

Під час роботи з фізичними особами слід зберігати наступні документи:

скриншоти листування з продавцем, де вказано, за що ви платите;

квитанцію або виписку про платіж;

усі повідомлення, де продавець підтверджує надходження коштів і обіцяє надати товар/послугу.

Як повернути гроші, сплачені фізособі за товар чи послугу

Якщо ви перерахували на картку фізичній особі часткову або повну передплату за товар чи послугу, які потім не отримали, існує декілька варіантів для повернення коштів.

Зверніться безпосередньо до продавця

Вимагайте у письмовій формі повернення коштів та встановіть конкретний термін їх повернення (наприклад, 14 днів). Також у зверненні варто акцентувати на тому, що продавець працює без офіційної реєстрації діяльності, тим самим порушує чинне законодавство України. Наголосіть, що у разі неповернення коштів ви будете вимушені звернутись за захистом своїх прав до податкової служби та Держпродспоживслужби з відповідними скаргами.

Ініціюйте Chargeback

Якщо ви здійснили оплату банківською карткою, зверніться до свого банку з проханням ініціювати Chargeback. Вкажіть причини звернення і надайте докази. Банк самостійно вирішує, чи можливий чарджбек у конкретному випадку.

Напишіть скарги до податкової та Держпродспоживслужби

Якщо фізособа систематично приймає платежі за послуги/товари, але не є зареєстрованим ФОПом — це свідчить про провадження підприємницької діяльності без державної реєстрації. Тим самим така особа порушує чинне законодавство України. Ви можете повідомити податкову та Держпродспоживслужбу про порушення ваших прав зазначеною особою, і компетентні органи перевірять її діяльність.

Зверніться до суду

Якщо кошти не повертають добровільно, ви маєте право звернутись до суду з позовом про стягнення коштів з такої фізичної особи.

Юристка рекомендує: починаючи роботу з фізичною особою без реєстрації ФОП, завжди просіть у неї повні дані для оплати:

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

повні ПІП;

місцеперебування фізичної особи;

найменування й код банку-одержувача.

Таким чином, у вас будуть дані платника, які допоможуть визначити ключові моменти для захисту прав у майбутньому.

Раніше ми писали, що Нацбанк України дав остаточний вердикт лімітам на перекази "з картки на картку".

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