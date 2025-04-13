Возможно ли вернуть деньги за товар, если продавец не является ФЛП

Карточка и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Предоплата на карту физлица не является основанием автоматически считать сделку "неофициальной" или незаконной. Вы все равно можете требовать возврата средств и защищать свои права, даже если продавец — не ФЛП. Однако в таком случае есть определенные нюансы, ведь идентифицировать физическое лицо сложнее.

Юрист Елена Вакулюк в комментарии для Новини.LIVE объяснила, как вернуть предоплату за товар, если продавец не является ФЛП.

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Как подтвердить факт оплаты на карту физлица

Приобретение товара или услуги у физического лица является финансовой операцией, о которой хранится информация в вашем банке (или документ об оплате).

Если вы перевели деньги на личную карту, и есть подтверждение, что это была оплата за товар или услугу — это уже создает устные договорные обязательства между вами, пояснила юрист.

При работе с физическими лицами следует хранить следующие документы:

скриншоты переписки с продавцом, где указано, за что вы платите;

квитанцию или выписку о платеже;

все сообщения, где продавец подтверждает поступление средств и обещает предоставить товар/услугу.

Как вернуть деньги, уплаченные физлицу за товар или услугу

Если вы перечислили на карту физическому лицу частичную или полную предоплату за товар или услугу, которые потом не получили, существует несколько вариантов для возврата средств.

Обратитесь непосредственно к продавцу

Требуйте в письменной форме возврата средств и установите конкретный срок их возврата (например, 14 дней). Также в обращении следует акцентировать на том, что продавец работает без официальной регистрации деятельности, тем самым нарушает действующее законодательство Украины. Подчеркните, что в случае невозврата средств вы будете вынуждены обратиться за защитой своих прав в налоговую службу и Госпродпотребслужбу с соответствующими жалобами.

Инициируйте Chargeback

Если вы произвели оплату банковской картой, обратитесь в свой банк с просьбой инициировать Chargeback. Укажите причины обращения и предоставьте доказательства. Банк самостоятельно решает, возможен ли чарджбек в конкретном случае.

Напишите жалобы в налоговую и Госпродпотребслужбу

Если физлицо систематически принимает платежи за услуги/товары, но не является зарегистрированным ФЛП — это свидетельствует об осуществлении предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Тем самым такое лицо нарушает действующее законодательство Украины. Вы можете сообщить в налоговую и Госпродпотребслужбу о нарушении ваших прав указанным лицом, и компетентные органы проверят его деятельность.

Обратитесь в суд

Если средства не возвращают добровольно, вы имеете право обратиться в суд с иском о взыскании средств с такого физического лица.

Юрист рекомендует: начиная работу с физическим лицом без регистрации ФЛП, всегда просите у него полные данные для оплаты:

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);

полные ФИО;

местонахождение физического лица;

наименование и код банка-получателя.

Таким образом, у вас будут данные плательщика, которые помогут определить ключевые моменты для защиты прав в будущем.

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