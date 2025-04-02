Грошові перекази без лімітів — що сталося з картковими обмеженнями у квітні

Банківська картка. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Національний банк не буде продовжувати дію обмежень на вихідні грошові перекази "з картки на картку". Ліміт 150 000 грн/міс. на відправлення за всіма рахунками фізичних осіб, відкритих в одному банку, остаточно скасували.

Про це повідомила пресслужба НБУ на офіційному сайті.

Читайте також:

Чому НБУ відмовився від ліміту

Обмеження на P2P-перекази запровадили в жовтні 2024 року на шість місяців, цей термін сплив 1 квітня 2025-го. Регулятор ухвалив рішення не повертати ліміт, оскільки комплексні заходи, спрямовані на мінімізацію використання платіжної інфраструктури в шахрайських цілях, вже запровадили. Наприклад:

набув чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій Національного банку з державного регулювання ринків фінансових послуг", яким збільшили штрафи за порушення платіжного законодавства;

НБУ спільно з фінустановами підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг;

банки продовжують покращувати роботу систем моніторингу платіжних операцій;

правоохоронці активно викривають злочинні схеми, зокрема мережі дропів;

НБУ напрацював концепцію реєстру осіб, що потребують посиленого контролю платіжних операцій.

"Національний банк і далі моніторитиме ситуацію та працюватиме над іншими ініціативами, які посилять ефективність боротьби зі злочинними схемами за участю дропів, а також за потреби вживатиме додаткових заходів відповідно до свого регуляторного мандата", — йдеться в повідомленні.

Таким чином, з українців зняли обмеження на вихідні карткові перекази розміром 150 000 грн. Щоправда, тепер діють більш суворі ліміти для клієнтів банків, які не мають підтверджених джерел доходів — 50 000 грн або 150 000 грн.

Причому вимога поширюється навіть на перекази за реквізитами IBAN. Це передбачено Меморандумом, до якого долучилася переважна більшість фінустанов.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, регулятор хоче зробити грошові перекази українців більш прозорими. Для цього видав рекомендацію банкам про інформування клієнтів щодо кінцевих учасників транзакцій. Відправники завжди зможуть бачити ім’я отримувача перед завершенням переказу.

Також ми писали, що ПриватБанк встановив знижені тарифи на фінансові операції з міжнародних валютних переказів до 15 травня 2025 року. Нині тариф становить 1%, а до зниження вартості послуги показник перебував на рівні 2%.