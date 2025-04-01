Нові ліміти НБУ на грошові перекази — що буде з транзакціями між картками з квітня

Банківська картка і гроші. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Тимчасовий ліміт Національного банку на карткові вихідні перекази не діятиме з 1 квітня 2025 року. Минуло шість місяців із дати запровадження обмеження на P2P-транзакції в розмірі 150 000 грн. Звісно, це суто технічне послаблення, оскільки регулятор увів нові ліміти з лютого.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що змінилося у правилах здійснення грошових переказів.

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Тимчасові обмеження знято

Восени 2024 року НБУ встановив ліміт у 150 000 грн/міс. для переказів фізичних осіб "з карти на карту". Нововведення набуло чинності 1 жовтня і, за обіцянкою регулятора, діяло протягом шести місяців. За цей період Нацбанк мав напрацювати спільні рішення для боротьби з дропами, аби в подальшому відмовитися від таких радикальних заходів.

Ліміт поширювався суто на вихідні карткові транзакції, здійснені клієнтами банків. Але не зачіпав:

рахунки волонтерів;

доходи з підтверджених джерел, якщо сума перевищує встановлене обмеження;

перекази між власними банківськими рахунками в одній фінансовій установі;

перекази на рахунки юридичних осіб;

операції за реквізитами IBAN;

державні програми, зокрема "єВідновлення" чи "Національний кешбек";

депозитні та кредитні рахунки.

"Запроваджений ліміт допоможе мінімізувати використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з використанням рахунків "дропів", які є поширеним механізмом функціонування тіньової економіки", — зауважили в НБУ.

Які ліміти діють у 2025 році

Скасування цього обмеження носить лише технічний характер і не має практичного впливу. Адже з 1 лютого 2025 року в Україні запровадили нові, більш суворіші, ліміти на карткові транзакції. НБУ спільно з багатьма банками підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

Згідно з документом, українцям заборонили відправляти на картки інших фізичних осіб понад 150 000 грн на місяць (стосується клієнтів із непідтвердженими джерелами доходів). Якщо людину за результатами фінмоніторингу віднесли до групи високого ризику, то ліміт — 50 000 грн. Цього разу операції за реквізитами IBAN також підпали під обмеження.

З 1 червня максимальна сума для клієнтів середнього і низького рівня ризику зменшиться до 100 000 грн. Але за наявності документально підтверджених доходів громадянин може домогтися перегляду ліміту в бік збільшення.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, НБУ хоче зробити грошові перекази більш прозорим, тому вимагає від банків інформувати клієнтів про кінцевих учасників транзакцій. Тобто відправники будуть бачити ім’я отримувача або код за ЄДРПОУ до завершення переказу.

Також ми писали, що Національний банк більше не розраховуватиме офіційний курс гривні до деяких іноземних валют, зокрема російських і білоруських рублів, іракських динарів, домініканських песо, бразильських реалів та ін. Зміни набули чинності 31 березня.