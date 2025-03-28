Перекази з картки на картку — НБУ хоче змінити правила для клієнтів банків

Картка Ощадбанку. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Національний банк планує зробити грошові перекази з картки на картку більш прозорими. Регулятор запропонував банкам надавати клієнтам розширену інформацію про кінцевих учасників транзакції, зокрема ім’я та номер рахунку отримувача коштів.

Про це йдеться в тексті постанови, опублікованій на офіційному сайті НБУ.

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В документі "Про затвердження Змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів" визначили нові правила випуску та обслуговування банківських карток. Зміни можуть набути чинності з 1 жовтня 2025 року.

Аби зробити грошові перекази з картки на картку безпечнішими, Національний банк хоче зобов’язати фінансові установи надавати клієнтам розширені відомості про отримувача. Навіть якщо він обслуговується іншим банком.

Тобто відправник бачитиме ім’я та номер рахунку одержувача коштів. Якщо мова про юридичних осіб, то відображатиметься код за ЄДРПОУ.

"Еквайр зобов’язаний за платіжною операцією, ініційованою на користь фізичної особи, передати емітенту платіжного інструменту платника унікальний (повний) номер платіжного інструменту / номер рахунку отримувача у форматі IBAN або номер електронного гаманця отримувача", — йдеться в постанові.

Ще одне потенційне нововведення — уточнення вимог до формування платіжних інструкцій і визначення обов'язкових реквізитів. Для онлайн-платежів — обов’язок банків надавати платникам своє повне найменування до початку ініціювання карткового переказу.

Очевидно, запропоновані НБУ зміни мають на меті боротися з шахрайськими діями. Відсутністю імені отримувача при відправленні коштів часто користуються аферисти. Українці нерідко стають жертвами винахідливих зловмисників, які вигадують дієві схеми. Після набуття чинності змін та появи точної інформації на екрані смартфона обманювати громадян стане складніше.

Що ще треба знати українцям

Нагадаємо, клієнт Ощадбанку поскаржився на низькі ліміти. Військовослужбовець звернувся за поясненнями до фінансової установи, адже не може здійснити елементарні операції, як от оплатити комунальні послуги чи перерахувати кошти, перебуваючи на фронті.

Також ми писали, що Національний банк по-новому розраховуватиме офіційний курс гривні до іноземних валют. З 31 березня регулятор припинить встановлювати курс рубля, білоруського рубля, пакистанської рупії, домініканського песо та кількох інших валют.