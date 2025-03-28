Переводы с карты на карту — НБУ хочет изменить правила для клиентов банков

Карточка Ощадбанка. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Национальный банк планирует сделать денежные переводы с карты на карту более прозрачными. Регулятор предложил банкам предоставлять клиентам расширенную информацию о конечных участниках транзакции, в частности имя и номер счета получателя средств.

Об этом говорится в тексте постановления, опубликованном на официальном сайте НБУ.

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Что может измениться для украинцев

В документе "Об утверждении Изменений в Положение о порядке эмиссии и эквайринга платежных инструментов" определили новые правила выпуска и обслуживания банковских карт. Изменения могут вступить в силу с 1 октября 2025 года.

Чтобы сделать денежные переводы с карты на карту более безопасными, Национальный банк хочет обязать финансовые учреждения предоставлять клиентам расширенные сведения о получателе. Даже если он обслуживается другим банком.

То есть отправитель будет видеть имя и номер счета получателя. Если речь идет о юридических лицах, то будет отображаться код по ЕГРПОУ.

"Эквайр обязан по платежной операции, инициированной в пользу физического лица, передать эмитенту платежного инструмента плательщика уникальный (полный) номер платежного инструмента / номер счета получателя в формате IBAN или номер электронного кошелька получателя", — говорится в постановлении.

Еще одно потенциальное нововведение — уточнение требований к формированию платежных инструкций и определение обязательных реквизитов. Для онлайн-платежей — обязанность банков предоставлять плательщикам свое полное наименование до начала инициирования карточного перевода.

Очевидно, предложенные НБУ изменения преследуют цель бороться с мошенническими действиями. Отсутствием имени получателя при отправке денег часто пользуются аферисты. Украинцы нередко становятся жертвами изобретательных злоумышленников, придумывающих действенные схемы. После вступления изменений в силу и появления точной информации на экране смартфона обманывать граждан станет сложнее.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, клиент Ощадбанка пожаловался на низкие лимиты. Военнослужащий обратился за объяснениями в финансовое учреждение, ведь не может осуществить элементарные операции, такие как оплатить коммунальные услуги или перечислить деньги, находясь на фронте.

Также мы писали, что Национальный банк по-новому будет рассчитывать официальный курс гривны к иностранным валютам. С 31 марта регулятор прекратит устанавливать курс рубля, белорусского рубля, пакистанской рупии, доминиканского песо и нескольких других валют.