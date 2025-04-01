Новые лимиты НБУ на денежные переводы — что будет с транзакциями между картами с апреля

Банковская карта и деньги. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Временный лимит Национального банка на карточные исходящие переводы не будет действовать с 1 апреля 2025 года. Прошло шесть месяцев с даты введения ограничения на P2P-транзакции в размере 150 000 грн. Конечно, это чисто техническое послабление, поскольку регулятор ввел новые лимиты с февраля.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что изменилось в правилах осуществления денежных переводов.

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Осенью 2024 года НБУ установил лимит в 150 000 грн/мес. для переводов физических лиц "с карты на карту". Нововведение вступило в силу 1 октября и, по обещанию регулятора, действовало в течение шести месяцев. За этот период Нацбанк должен был наработать совместные решения для борьбы с дропами, чтобы в дальнейшем отказаться от таких радикальных мер.

Лимит распространялся исключительно на исходящие карточные транзакции, осуществленные клиентами банков. Но не затрагивал:

счета волонтеров;

доходы из подтвержденных источников, если сумма превышает установленное ограничение;

переводы между собственными банковскими счетами в одном финансовом учреждении;

переводы на счета юридических лиц;

операции по реквизитам IBAN;

государственные программы, в частности "єВідновлення" или "Национальный кэшбэк";

депозитные и кредитные счета.

"Введенный лимит поможет минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в частности с использованием счетов "дропов", которые являются распространенным механизмом функционирования теневой экономики", — отметили в НБУ.

Какие лимиты действуют в 2025 году

Отмена этого ограничения носит лишь технический характер и не имеет практического влияния. Ведь с 1 февраля 2025 года в Украине ввели новые, более строгие, лимиты на карточные транзакции. НБУ совместно со многими банками подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг.

Согласно документу, украинцам запретили отправлять на карты других физических лиц более 150 000 грн в месяц (касается клиентов с неподтвержденными источниками доходов). Если человека по результатам финмониторинга отнесли к группе высокого риска, то лимит — 50 000 грн. В этот раз операции по реквизитам IBAN также подпали под ограничения.

С 1 июня максимальная сумма для клиентов среднего и низкого уровня риска уменьшится до 100 000 грн. Но при наличии документально подтвержденных доходов гражданин может добиться пересмотра лимита в сторону увеличения.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, НБУ хочет сделать денежные переводы более прозрачным, поэтому требует от банков информировать клиентов о конечных участниках транзакций. То есть отправители будут видеть имя получателя или код по ЕГРПОУ до завершения перевода.

Также мы писали, что Национальный банк больше не будет рассчитывать официальный курс гривны к некоторым иностранным валютам, в частности российских и белорусских рублей, иракских динаров, доминиканских песо, бразильских реалов и др. Изменения вступили в силу 31 марта.