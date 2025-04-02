Денежные переводы без лимитов — что произошло с карточными ограничениями в апреле

Банковская карта. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Национальный банк не будет продлевать действие ограничений на исходящие денежные переводы "с карты на карту". Лимит 150 000 грн/мес. на отправку по всем счетам физических лиц, открытых в одном банке, окончательно отменили.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ на официальном сайте.

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Почему НБУ отказался от лимита

Ограничения на P2P-переводы ввели в октябре 2024 года на шесть месяцев, этот срок истек 1 апреля 2025-го. Регулятор принял решение не возвращать лимит, поскольку комплексные меры, направленные на минимизацию использования платежной инфраструктуры в мошеннических целях, уже ввели. Например:

вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций Национального банка по государственному регулированию рынков финансовых услуг", которым увеличили штрафы за нарушение платежного законодательства;

НБУ совместно с финучреждениями подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг;

банки продолжают улучшать работу систем мониторинга платежных операций;

правоохранители активно разоблачают преступные схемы, в частности сети дропов;

НБУ разработал концепцию реестра лиц, нуждающихся в усиленном контроле платежных операций.

"Национальный банк и дальше будет мониторить ситуацию и работать над другими инициативами, которые усилят эффективность борьбы с преступными схемами с участием дропов, а также при необходимости принимать дополнительные меры в соответствии со своим регуляторным мандатом", — говорится в сообщении.

Таким образом, с украинцев сняли ограничения на исходящие карточные переводы размером 150 000 грн. Правда, теперь действуют более строгие лимиты для клиентов банков, которые не имеют подтвержденных источников доходов — 50 000 грн или 150 000 грн.

Причем требование распространяется даже на переводы по реквизитам IBAN. Это предусмотрено Меморандумом, к которому присоединилось подавляющее большинство финучреждений.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, регулятор хочет сделать денежные переводы украинцев более прозрачными. Для этого выдал рекомендацию банкам об информировании клиентов о конечных участниках транзакций. Отправители всегда смогут видеть имя получателя перед завершением перевода.

Также мы писали, что ПриватБанк установил сниженные тарифы на финансовые операции по международным валютным переводам до 15 мая 2025 года. Сейчас тариф составляет 1%, а до снижения стоимости услуги показатель находился на уровне 2%.