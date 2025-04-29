Новая почта иначе будет считать стоимость посылок — что изменилось

Человек использует приложение Новой почты. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Новая почта обновила условия международной доставки. Отныне при расчете стоимости учитывается только фактический вес посылки, а не ее габариты. То есть за легкие, но объемные вещи клиенты будут платить только за килограммы, а не за размер.

О том, сколько теперь будут стоить услуги международной доставки, сообщили в Новой почте.

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В компании уточнили, что по новым расценкам пересылка, к примеру, шляпы весом 270 граммов обойдется в 370 гривен вместо прежних 600 грн. Аналогично уменьшены цены на другие виды отправлений, например:

обувь весом 850 г — 550 грн вместо 850 грн;

теннисная ракетка (270 г) — 520 грн против 850 грн ранее;

амфора или другая посуда весом 5,35 кг — 1 225 грн вместо 2 500 грн;

мягкий медведь (3,15 кг) — 1 115 грн вместо 1 500 грн.

Кроме того, Новая почта ввела более детализированную тарифную сетку для малых грузов. Ранее стоимость была единой для всех отправлений до 2 кг или до 10 кг, теперь же расценки дифференцируют по каждому реальному весу - 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг и тому подобное.

Тарифы на доставку. Скриншот: Новая почта

Сколько теперь будут стоить услуги компании

Стоимость доставки зависит от страны назначения. Например, при отправке посылки весом до 30 кг в Польшу действуют следующие тарифы:

до 0,1 кг — 330 грн;

до 0,25 кг — 350 грн;

до 0,5 кг — 370 грн;

до 1 кг — 400 грн;

за каждый килограмм свыше 1 кг - доплата по 20 грн.

Таким образом, посылка на 4 кг обойдется в 460 грн: 400 грн за первый килограмм и 20 грн за каждый последующий (3 × 20). В Чехию, Германию, Литву и Словакию доставка стоит:

до 0,1 кг — 480 грн;

до 0,25 кг — 500 грн;

до 0,5 кг — 520 грн;

до 1 кг — 550 грн;

за каждый последующий кг — 45 грн.

Для Италии, Франции, Латвии и Великобритании цены несколько выше:

до 0,1 кг — 880 грн;

до 0,25 кг — 900 грн;

до 0,5 кг — 920 грн;

до 1 кг — 950 грн.

Для этих государств стоимость дополнительного веса также будет выше, за каждый килограмм клиенту нужно доплатить 55 гривен.

Ранее мы писали, что с распространением онлайн-покупок растет и количество мошенничеств. Продавцы иногда исчезают после получения оплаты, удаляя переписку или аккаунт, а покупатель теряет доказательства сделки.

Также мы рассказывали, что ФОПы и компании больше не могут получать наложенный платеж наличными в отделениях Новой почты. Теперь для этого нужно заключить договор с NovaPay, после чего средства будут поступать на банковский счет, откуда их можно снять без комиссии.