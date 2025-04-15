Несплачені платіжки — через скільки років списуються комунальні борги

Людина рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Деякі українці виїхали за кордон та залишили свої помешкання пустими. При цьому їм продовжують нараховувати комуналку. Повернувшись додому людина може дізнатись про значні борги, які могли накопичуватись роками. Тож в українців виникає логічне запитання, чи справді це законно і чи зобов’язані вони платити.

Про те, через скільки років списуються комунальні борги в Україні, пояснили на сайті Верховної Ради України.

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Коли комунальний борг можуть списати

Українці можуть зменшити суму в платіжках за комунальні послуги, якщо у квартирі або будинку ніхто не проживав понад 30 днів. Нарахування за газ, світло, воду та вивезення сміття можна тимчасово припинити.

Для цього потрібно звернутися до постачальника відповідних послуг із заявою. До неї слід обов’язково додати документ, який підтверджує, що людина дійсно не проживала у помешканні. Наприклад, довідки про проживання або роботу за кордоном

Однак це не стосується опалення та послуг з управління багатоквартирним будинком. Ці борги нікуди не зникають і людині можуть виставити рахунки за багато років. Тож виникає запитання, чи повинен божник сплачувати всю суму.

Відповідно до Цивільного кодексу України, існує поняття строку позовної давності. Для більшості випадків, пов’язаних із заборгованістю за комуналку, цей строк становить три роки.

Тобто компанії можуть вимагати оплату лише за останні три роки перед поданням претензії або позову до суду. Втім, є винятки. Якщо людина сама визнавала борг, наприклад:

частково його сплачувала;

підписувала угоду про реструктуризацію;

просила про відтермінування чи розстрочку.

В таких випадках строк позовної давності переривається. У такому разі нарахування боргу за більш тривалий період вважається законним.

Що потрібно зробити, щоб списали частину боргу

Навіть якщо три роки минули, це не означає, що борг автоматично "зникає". Якщо ви добровільно його сплатили після закінчення цього строку, повернути гроші назад буде неможливо.

Варто зазначити, що суд може прийняти позов незалежно від давності боргу. Однак саме боржник має заявити про те, що строк позовної давності минув — лише тоді суд може відмовити у задоволенні вимог.

Отже, якщо ви не визнавали заборгованість і не підписували жодних документів, вимагати з вас оплату можуть лише за останні три роки, а решту боргу можна списати.

Раніше ми писали, що з березня 2024 по березень 2025 року тарифи на комуналку в Україні зросли в середньому на 20%, а електроенергія подорожчала на 63,6%. Водночас деякі послуги в ціні не змінилися.

Також ми розповідали, що попри воєнний стан, українці зобов’язані мати договори з постачальниками ЖКГ та вчасно оплачувати рахунки. У разі виникнення заборгованості варто її погасити або оформити реструктуризацію, щоб уникнути штрафів.