Гроші на комуналку влітку — хто може залишитись без субсидії у 2025

Платіжки за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Завершення опалювального сезону означає, що перелік отримувачів субсидій буде переглянуто. Українцям, які отримують допомогу на оплату комунальних послуг, варто перевірити, чи потрібно їм подавати нову заяву до Пенсійного фонду. Для багатьох процедура буде автоматичною, проте є й винятки.

Про те, кому потрібно звернутись до ПФУ, щоб субсидію призначили на неопалювальний сезон, пояснили в Міністерстві соціальної політики України.

Реклама

Читайте також:

Кому потрібно подати нову заяву

Опалювальний сезон в Україні завершується, а це означає, що настав час оновлювати інформацію про одержувачів субсидій. Більшості українців виплати перепризначать автоматично, але деяким громадянам все ж потрібно звернутися до Пенсійного фонду. Це потрібно зробити, якщо:

у вас змінився майновий стан (наприклад, придбали авто чи нерухомість);

змінився склад сім’ї або домогосподарства (хтось виписався чи прописався).

У таких випадках потрібно повідомити Пенсійний фонд протягом 30 днів після змін — так вимагає закон. Також нову заяву обов'язково потрібно подавати, якщо:

у вас була субсидія, але вона була нульовою;

у квартирі проживає менше людей, ніж зареєстровано;

у домогосподарстві є внутрішньо переміщені особи (ВПО);

ви орендуєте житло й самі сплачуєте комунальні послуги;

сім’я хоче отримати допомогу на скраплений газ або тверде/рідке паливо.

Варто зазначити, якщо встигнути подати заяву в травні або червні, субсидія буде нарахована з початку неопалювального періоду.

Як подати документи для призначення субсидії

Оформити субсидію можна кількома способами. У 2025 році українцям доступні такі варіанти:

через ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг);

на порталі "Дія" (у пошуку знайти "Заява на субсидію");

особисто або поштою в сервісному центрі Пенсійного фонду;

через сайт ПФУ або мобільний застосунок (опція "Заява на субсидію чи пільгу").

Тож, щоб не втратити право на допомогу в неопалювальний період, важливо вчасно подати заяву у разі змін в домогосподарстві або якщо цього вимагає ситуація. А завдяки електронним сервісам зробити це можна швидко та зручно — без черг і зайвого клопоту.

Раніше ми писали, що українцям радять зберігати квитанції за комуналку щонайменше п’ять років. Вони можуть знадобитися у разі спорів із постачальниками послуг.

Також ми розповідали, що субсидія — важлива підтримка для багатьох українців, оскільки допомагає зменшити витрати на комунальні послуги. Її розмір коригують двічі на рік — навесні та наприкінці літа, залежно від доходів родини.