Деньги на коммуналку летом — кто может остаться без субсидии в 2025

Платежки за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Завершение отопительного сезона означает, что перечень получателей субсидий будет пересмотрен. Украинцам, которые получают помощь на оплату коммунальных услуг, стоит проверить, нужно ли им подавать новое заявление в Пенсионный фонд. Для многих процедура будет автоматической, однако есть и исключения.

О том, кому нужно обратиться в ПФУ, чтобы субсидию назначили на неотапливаемый сезон, объяснили в Министерстве социальной политики Украины.

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Кому нужно подать новое заявление

Отопительный сезон в Украине завершается, а это значит, что пришло время обновлять информацию о получателях субсидий. Большинству украинцев выплаты переназначат автоматически, но некоторым гражданам все же нужно обратиться в Пенсионный фонд. Это нужно сделать, если:

у вас изменилось имущественное положение (например, приобрели авто или недвижимость);

изменился состав семьи или домохозяйства (кто-то выписался или прописался).

В таких случаях нужно уведомить Пенсионный фонд в течение 30 дней после изменений — так требует закон. Также новое заявление обязательно нужно подавать, если:

у вас была субсидия, но она была нулевой;

в квартире проживает меньше людей, чем зарегистрировано;

в домохозяйстве есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

вы арендуете жилье и сами оплачиваете коммунальные услуги;

семья хочет получить помощь на сжиженный газ или твердое/жидкое топливо.

Стоит отметить, если успеть подать заявление в мае или июне, субсидия будет начислена с начала неотапливаемого периода.

Как подать документы для назначения субсидии

Оформить субсидию можно несколькими способами. В 2025 году украинцам доступны такие варианты:

через ЦПАУ (Центр предоставления административных услуг);

на портале "Дія" (в поиске найти "Заявление на субсидию");

лично или по почте в сервисном центре Пенсионного фонда;

через сайт ПФУ или мобильное приложение (опция "Заявление на субсидию или льготу").

И так, чтобы не потерять право на помощь в неотапливаемый период, важно вовремя подать заявление в случае изменений в домохозяйстве или если этого требует ситуация. А благодаря электронным сервисам сделать это можно быстро и удобно — без очередей и лишних хлопот.

Ранее мы писали, что украинцам советуют хранить квитанции за коммуналку минимум пять лет. Они могут понадобиться в случае споров с поставщиками услуг.

Также мы рассказывали, что субсидия — важная поддержка для многих украинцев, поскольку помогает уменьшить расходы на коммунальные услуги. Ее размер корректируют дважды в год — весной и в конце лета, в зависимости от доходов семьи.