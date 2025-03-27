Перерахунок субсидій у березні 2025 року — у кого і чому зміняться виплати

Жінка рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Розмір субсидії має важливе значення для багатьох українців, адже завдяки цим виплатам можна компенсувати значну частину комунальних витрат. Розмір допомоги в Україні переглядають двічі на рік — у березні та серпні. Величина виплат визначається з урахуванням рівня доходу.

Про те, кому та чому перерахують розмір субсидії у березні 2025 року, повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

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У кого зміниться розмір субсидії

Згідно з повідомленням Пенсійного фонду України, коригування субсидій відбувається, якщо середній дохід домогосподарства змінився на більше ніж 50%. Цей процес проводиться автоматично, без необхідності звертатися до органів соціального захисту.

Варто зазначити, що в березні 2025 року субсидії будуть перераховані з урахуванням доходів за третій і четвертий квартали 2024 року. Порівняють їх із доходами за перші два квартали 2024-го, на основі яких було розраховано пільги на опалювальний сезон.

Якщо виявиться, що доходи змінилися на 50% або більше, розмір субсидії буде скоригований.

Тобто, якщо доходи родини зросли або зменшилися більш ніж на половину, сума субсидії з березня також зміниться.

Раніше ми писали, що з 2025 року в Україні зміниться порядок обчислення середньомісячного доходу сім'ї для нарахування всіх видів державної соціальної допомоги. Відповідне рішення ухвалено Кабміном.

Також ми розповідали, що не всі будинки в Україні було газифіковано. Сім'ї, які обігрівають будинки твердим паливом, продовжать отримувати фінансову допомогу на його придбання у 2025 році.