Перерасчет субсидий в марте 2025 года — у кого и почему изменятся выплаты

Женщина считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Размер субсидии имеет важное значение для многих украинцев, ведь благодаря этим выплатам можно компенсировать значительную часть коммунальных расходов. Размер помощи в Украине пересматривают дважды в год — в марте и августе. Величина выплат определяется с учетом уровня дохода.

О том, кому и почему пересчитают размер субсидии в марте 2025 года, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

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У кого изменится размер субсидии

Согласно сообщению Пенсионного фонда Украины, корректировка субсидий происходит, если средний доход домохозяйства изменился более чем на 50%. Этот процесс проводится автоматически, без необходимости обращаться в органы социальной защиты.

Стоит отметить, что в марте 2025 года субсидии будут пересчитаны с учетом доходов за третий и четвертый кварталы 2024 года. Сравнят их с доходами за первые два квартала 2024-го, на основе которых были рассчитаны льготы на отопительный сезон.

Если окажется, что доходы изменились на 50% или больше, размер субсидии будет скорректирован.

То есть, если доходы семьи выросли или уменьшились более чем на половину, сумма субсидии с марта также изменится.

Ранее мы писали, что с 2025 года в Украине изменится порядок исчисления среднемесячного дохода семьи для начисления всех видов государственной социальной помощи. Соответствующее решение принято Кабмином.

Также мы рассказывали, что не все дома в Украине были газифицированы. Семьи, которые обогревают дома твердым топливом, продолжат получать финансовую помощь на его приобретение в 2025 году.