Субсидії, пенсії та тарифи — що зміниться для українців у квітні

Людина рахує витрати. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

З початком квітня в Україні відбудеться новий етап перегляду пенсій, але він зачепить лише певну категорію громадян похилого віку. Хоча тарифи на комунальні послуги залишаться без змін, витрати українців значно зменшаться. Це пов'язано з тим, що в платіжках зникне одна з найбільш витратних статей.

Про те, які зміни відбудуться в Україні з 1 квітня, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Як зміняться комунальні витрати українців у квітні

У попередні роки опалювальний сезон зазвичай тривав до середини-кінця квітня. Однак через теплу погоду у березні опалювальний сезон у багатьох регіонах завершили достроково. У Києві, наприклад, опалення почали вимикати ще 24 березня.

За нормами, централізоване опалення припиняють, якщо середньодобова температура перевищує +8 °C протягом трьох днів поспіль. Через раннє відключення українці отримають квітневі платіжки з меншими сумами, адже оплачувати доведеться лише послуги за березень.

Інші тарифи на комунальні послуги залишаються без змін. Діє урядовий мораторій на підвищення вартості газу, опалення та гарячої води на період воєнного стану. Тож у квітні українці платитимуть за такими тарифами:

Газ — 7,96 грн/куб.м для більшості абонентів "Нафтогазу". У інших постачальників ціна варіюється, але не перевищує 10 грн/куб.м. Електроенергія — 4,32 грн/кВт-год. Для власників двозонних лічильників у нічний час (з 23:00 до 07:00) діє тариф 2,16 грн/кВт-год. Холодна вода — тарифи залишаються на рівні, затвердженому НКРЕКП, проте місцеві водоканали можуть змінювати абонплату.

Кому підвищать пенсію у квітні 2025 року

У березні Пенсійний фонд України провів щорічну індексацію пенсій, однак не всі пенсіонери отримали підвищення. З 1 квітня перерахунок чекає на працюючих пенсіонерів.

Перерахунок відбудеться автоматично, звертатися до ПФУ не потрібно. Розмір доплати залежатиме від оновленого страхового стажу та суми внесків, які сплачувала людина.

За словами першої заступниці міністра соціальної політики Дарії Марчак, сума надбавки напряму залежить від заробітної плати, з якої здійснювалися внески. Чим вищий дохід, тим більше зросте пенсія. Крім того, пенсіонери можуть отримати вікові доплати:

У 70 років — до 300 грн; У 75 років — до 456 грн; У 80 років — до 570 грн.

Чи зміниться розмір субсидії у квітні

Розмір більшості субсидій залишиться без змін, оскільки їх було переглянуто у жовтні 2024 року й призначено до кінця квітня 2025 року.

З початку року діють нові правила нарахування субсидій, з урахуванням сукупного доходу родини за місяць. Подати заявку можна через ЦНАП, відділення ПФУ або онлайн. Однак в допомозі можуть відмовити через:

Борги за комунальні послуги. Високі витрати сім’ї протягом року. Те, що житлова площа перевищує нормативні показники.

Також діє новий вид субсидії для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Вони можуть отримати допомогу не лише на оплату комунальних послуг, а й на оренду житла. Для цього необхідно укласти договір оренди та зареєструвати його у ПФУ.

Раніше ми писали, що українці вже звикли сплачувати дві платіжки за газ: одну — за спожитий обсяг палива, а іншу — за його транспортування. Втім, ситуація може змінитися, оскільки влада розглядає можливість тимчасового скасування оплати за розподіл газу.

Також ми розповідали, що в Україні серед керівників обласних управлінь Пенсійного фонду є пенсіонери. У 2024 році найвища пенсія серед посадовців ПФУ досягла 23 163 грн.