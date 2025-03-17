Від двох платіжок за газ хочуть відмовитись — чи платитимуть менше українці

Людина тримає платіжку і гроші біля газової плити. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українці вже звикли отримувати дві платіжки за газ. Перша — за кількість спожитого палива, а друга за його транспортування. Однак це може змінитися, адже платіж за розподіл газу пропонують тимчасово скасувати.

Про те, чи можуть скасувати плату за розподіл газу в Україні, зазначається на сайті Верховної Ради України.

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Скільки платять українці за розподіл газу

З початку 2020 року державний регулятор запровадив новий механізм оплати за послуги розподілу природного газу. Сума, яку споживачі сплачують за доставку, визначається обсягом палива, використаним у попередньому газовому році.

Цей підхід базується на принципі так званої "річної замовленої потужності". Інакше кажучи, для кожного побутового споживача автоматично розраховується річний обсяг доставки газу відповідно до фактичного споживання.

Чи скасують плату за доставку газу

Депутати пропонують зменшити витрати українців на блакитне паливо. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13095, який передбачає скасування плати за транспортування природного газу для громадян.

Згідно з документом, плату за доставку газу планують тимчасово скасувати — на час дії воєнного стану та ще на рік після його завершення. Наразі зарано говорити чи менше платитимуть українці за блакитне паливо, адже все залежатиме від позиції влади, яка може не ухвалити цей закон.

Раніше ми писали, що завершення зими наближається, тож українці вже можуть розраховувати на поступове підвищення середньодобової температури. В Україні традиційно опалювальний сезон триває до 15 квітня, однак у випадку раннього потепління опалення можуть вимкнути й раніше.

Також ми розповідали, що час від часу громадяни стикаються з некоректними рахунками за комуналку, що може негативно вплинути на їхній сімейний бюджет. Держпродспоживслужба постійно контролює діяльність компаній, які надають житлово-комунальні послуги, та вживає заходів для захисту прав споживачів.