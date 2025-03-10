Підозрілі рахунки за комунальні послуги — як повернути переплачені гроші у 2025

Людина рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Інколи українці можуть отримати некоректні рахунки за комунальні послуги, що може суттєво вплинути на їх сімейний бюджет. Держпродспоживслужба активно перевіряє діяльність підприємств, що надають ЖКП, та вживає заходів, аби захистити права споживачів.

Про те, хто може розраховувати на компенсацію за переплату по комуналці та як правильно подати звернення, пояснили на сайті Держпродспоживслужби.

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Хто може отримати компенсацію за переплату

Під час перевірок у 2024 році було виявлено численні порушення, що загалом оцінюються у мільйони гривень. Завдяки цьому було накладено штрафи на постачальників, винесено обов’язкові приписи, а споживачам компенсовано гроші. У результаті:

наклали штрафні санкції на загальну суму 3,18 млн грн;

запобігли неправомірному збільшенню платежів на 1,3 млн грн;

124 посадовців притягнули до відповідальності, вони сплатили штрафів на 236 тис. грн.

Також понад 1,6 млн грн повернули споживачам як компенсацію за неправомірно нараховані суми.

Як подати звернення для перерахунку

Якщо у квитанціях виявлено підозрілі нарахування, можна звернутися до Держпродспоживслужби такими способами:

Електронна пошта: econsumer-info@dpss.gov.ua. Онлайн: заповнивши форму на офіційному сайті. Поштова адреса: вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001.

Лише у 2024 році фахівці видали 94 приписи на усунення порушень, що допомогло привести тарифи у відповідність до закону. Загалом до бюджету надійшло 3,4 млн грн.

Тож повернути гроші за неправомірно нараховані комунальні послуги цілком реально для споживачів, які уважно перевіряють свої платіжки та діють оперативно. У Держпродспоживслужбі закликають повідомляти про порушення та не боятися захищати свої права.

Раніше ми писали, що українці щомісяця отримують рахунки за утримання прибудинкової території. Втім, якщо ця ділянка землі не є вашою власністю та ви не укладали угоду на такі послуги, оплачувати прибирання двору не обов’язково.

Також ми розповідали, що минулого року тарифи на електроенергію для більшості громадян суттєво зросли. Водночас окремі споживачі отримали спеціальні знижки — йдеться про тих, хто використовує електрообладнання для опалення. Проте після завершення опалювального періоду дія пільгового тарифу для них припиняється.