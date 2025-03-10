Подозрительные счета за коммунальные услуги — как вернуть переплаченные деньги в 2025

Человек считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Иногда украинцы могут получить некорректные счета за коммунальные услуги, что может существенно повлиять на их семейный бюджет. Госпродпотребслужба активно проверяет деятельность предприятий, предоставляющих ЖКУ, и принимает меры, чтобы защитить права потребителей.

О том, кто может рассчитывать на компенсацию за переплату по коммуналке и как правильно подать обращение, объяснили на сайте Госпродпотребслужбы.

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Кто может получить компенсацию за переплату

Во время проверок в 2024 году были выявлены многочисленные нарушения, которые в целом оцениваются в миллионы гривен. Благодаря этому были наложены штрафы на поставщиков, вынесены обязательные предписания, а потребителям компенсированы деньги. В результате:

наложили штрафные санкции на общую сумму 3,18 млн грн;

предотвратили неправомерное увеличение платежей на 1,3 млн грн;

124 должностных лица привлекли к ответственности, они уплатили штрафов на 236 тыс. грн.

Также более 1,6 млн грн вернули потребителям в качестве компенсации за неправомерно начисленные суммы.

Как подать обращение для перерасчета

Если в квитанциях обнаружены подозрительные начисления, можно обратиться в Госпродпотребслужбу такими способами:

Электронная почта: econsumer-info@dpss.gov.ua. Онлайн: заполнив форму на официальном сайте. Почтовый адрес: ул. Б. Гринченко, 1, г. Киев, 01001.

Только в 2024 году специалисты выдали 94 предписания на устранение нарушений, что помогло привести тарифы в соответствие с законом. Всего в бюджет поступило 3,4 млн грн.

Поэтому вернуть деньги за неправомерно начисленные коммунальные услуги вполне реально для потребителей, которые внимательно проверяют свои платежки и действуют оперативно. В Госпродпотребслужбе призывают сообщать о нарушениях и не бояться защищать свои права.

Ранее мы писали, что украинцы ежемесячно получают счета за содержание придомовой территории. Впрочем, если этот участок земли не является вашей собственностью и вы не заключали договор на такие услуги, оплачивать уборку двора не обязательно.

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