Тарифи на світло після опалювального сезону — хто платитиме майже вдвічі більше

Дівчина рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Торік тарифи на світло для більшості населення значно зросли, але була категорія громадян, яким передбачили спеціальні знижки. Мова про споживачів, які для обігріву використовують електрообладнання. Однак по завершенню опалювального сезону пільговий тариф для таких громадян діяти не буде.

Про те, кому з українців майже вдвічі підвищать вартість електроенергії після опалювального сезону, зазначається на сайті компанії "YASNO".

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Тарифи на електроенергію для частини українських споживачів змінилися з 1 лютого. Зокрема, власники електроопалювальних систем отримали знижку на споживання в межах 2000 кВт-год.

У період із 1 жовтня до 30 квітня діятимуть такі тарифи для населення та колективних побутових користувачів з електроопаленням:

До 2000 кВт-год — 2,64 грн за кВт-год. Понад 2000 кВт-год — 4,32 грн за кВт-год.

Наприклад, якщо домогосподарство в лютому використає 1800 кВт-год, то його рахунок складе:

1800 × 2,64 = 4 752 грн

При споживанні 2300 кВт-год розрахунок виглядатиме так:

2000 × 2,64 + 300 × 4,32 = 6 576 грн

В компанії зазначають, що порядок розрахунку застосовується до фактичного споживання електроенергії починаючи з лютого 2025 року. Якщо споживачі не погоджуються з новими умовами, вони можуть розірвати договір.

Хто платитиме більше після опалювального сезону

Протягом наступних двох місяців, до 30 квітня 2025 року, власники електроопалення платитимуть за світло зі знижкою. Однак після завершення опалювального сезону пільгу скасують, а тариф для таких споживачів становитиме стандартні — 4,32 грн за кВт-год.

Варто зазначити, що наразі пільговими умовами користуються лише власники електроустановок, які офіційно оформлені.

Щоб підтвердити наявність електроопалювальної системи, необхідно мати документи про введення в експлуатацію та паспорт точки розподілу, який видає оператор системи розподілу. У цьому паспорті має бути відповідна позначка про електроопалення.

Раніше ми писали, що у 2025 році ціна на газ для населення залишиться без змін, оскільки чинний закон не передбачає можливості коригування тарифу. Навіть якщо в найближчі місяці воєнний стан завершиться, обмеження не дозволять підвищувати вартість газу ще протягом шести місяців.

Також ми розповідали, що українці зобов’язані своєчасно сплачувати за спожиті комунальні послуги. Щоб уникнути непорозумінь із постачальниками, громадянам важливо знати, куди та як правильно здійснювати платежі.