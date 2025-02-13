Газ для побутових споживачів — скільки платитимуть українці з 1 березня

Газова конфорка. Фото: Pexels

З 1 березня в Україні тариф на газ для 98% побутових споживачів складе 7,96 грн за кубометр. За прогнозами, ціна не зміниться до кінця року.

Про те, чи вистачить Україні газу для завершення цього опалювального сезону та скільки коштуватиме куб палива навесні 2025 року, повідомили в Нафтогазі.

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Скільки коштуватиме кубометр газу весною

У 2025 році вартість газу для населення залишиться незмінною. Нинішній закон не дозволяє коригувати тариф на газ. Навіть якщо воєнний стан закінчиться найближчими місяцями, закон забороняє підвищення тарифу на пів року після цього.

Нафтогаз буде продавати газ за ціною 7,96 грн за кубометр. Для змін у тарифах до завершення воєнного стану потрібно змінювати закон (що вимагатиме ухвалення рішення парламентом і підпису президента), а це складно здійснити через непопулярність таких рішень.

Чи вистачить Україні газу на весь опалювальний сезон

Хоча в Україні є інші постачальники газу, майже 98% побутових споживачів користуються послугами Нафтогазу. Навіть після того, як мораторій на підвищення тарифів закінчиться, не факт, що будуть економічні підстави для зміни ціни — все залежатиме від споживання і видобутку газу.

Попри побоювання українців в Нафтогазі запевняють, що запасів газу для опалювального сезону буде достатньо.

"Ми контролюємо ситуацію із запасами газу. Їх вистачить для сталого проходження опалювального сезону. Комфорт та тепло в оселях українців — головний пріоритет нашої роботи. Група Нафтогаз також імпортує паливо — маємо бути готовими до всіх викликів в умовах війни", — зазначають у Нафтогазі.

У Міненерго також впевнені, що попри попередні прогнози про брак газу, проблем не буде.

Раніше ми писали, що мати власний дім — це бажання багатьох українців. Однак варто розуміти, що будівництво будинку з нуля — це не тільки складний процес з великими витратами на матеріали, але й необхідність підключити основні комунікації, такі як електрика та газ.

Також ми розповідали, що військові, які здобули статус учасника бойових дій (УБД), мають можливість отримати додаткову підтримку від держави. Зокрема, їм доступні пільги на оплату комунальних послуг, включаючи газ та електрику. Ці пільги дозволяють значно знизити суми в платіжках для них та їхніх родин.