Газ для бытовых потребителей — сколько будут платить украинцы с 1 марта

Газовая конфорка. Фото: Pexels

С 1 марта в Украине тариф на газ для 98% бытовых потребителей составит 7,96 грн за кубометр. По прогнозам, цена не изменится до конца года.

О том, хватит ли Украине газа для завершения этого отопительного сезона и сколько будет стоить куб топлива весной 2025 года, сообщили в Нафтогазе.

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Сколько будет стоить кубометр газа весной

В 2025 году стоимость газа для населения останется неизменной. Нынешний закон не позволяет корректировать тариф на газ. Даже если военное положение закончится в ближайшие месяцы, закон запрещает повышение тарифа еще полгода после этого.

Нафтогаз будет продавать газ по цене 7,96 грн за кубометр. Для изменений в тарифах до завершения военного положения нужно менять закон (что потребует принятия решения парламентом и подписи президента), а это сложно осуществить из-за непопулярности таких решений.

Хватит ли Украине газа на весь отопительный сезон

Хотя в Украине есть другие поставщики газа, почти 98% бытовых потребителей пользуются услугами Нафтогаза. Даже после того, как мораторий на повышение тарифов закончится, не факт, что будут экономические основания для изменения цены — все будет зависеть от потребления и добычи газа.

Несмотря на опасения украинцев в Нафтогазе уверяют, что запасов газа для отопительного сезона будет достаточно.

"Мы контролируем ситуацию с запасами газа. Их хватит для устойчивого прохождения отопительного сезона. Комфорт и тепло в домах украинцев — главный приоритет нашей работы. Группа Нафтогаз также импортирует топливо — должны быть готовыми ко всем вызовам в условиях войны", — отмечают в Нафтогазе.

В Минэнерго также уверены, что несмотря на предыдущие прогнозы о нехватке газа, проблем не будет.

Ранее мы писали, что иметь собственный дом — это желание многих украинцев. Однако стоит понимать, что строительство дома с нуля — это не только сложный процесс с большими затратами на материалы, но и необходимость подключить основные коммуникации, такие как электричество и газ.

Также мы рассказывали, что военные, получившие статус участника боевых действий (УБД), имеют возможность получить дополнительную поддержку от государства. В частности, им доступны льготы на оплату коммунальных услуг, включая газ и электричество. Эти льготы позволяют значительно снизить суммы в платежках для них и их семей.