Тарифы на свет после отопительного сезона — кто будет платить почти вдвое больше

Девушка считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В прошлом году тарифы на свет для большинства населения значительно выросли, но была категория граждан, которым предусмотрели специальные скидки. Речь о потребителях, которые для обогрева используют электрооборудование. Однако по завершению отопительного сезона льготный тариф для таких граждан действовать не будет.

О том, кому из украинцев почти вдвое повысят стоимость электроэнергии после отопительного сезона, отмечается на сайте компании "YASNO".

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Тарифы на электроэнергию для части украинских потребителей изменились с 1 февраля. В частности, владельцы электроотопительных систем получили скидку на потребление в пределах 2000 кВт-ч.

В период с 1 октября по 30 апреля будут действовать следующие тарифы для населения и коллективных бытовых пользователей с электроотоплением:

До 2000 кВт-ч — 2,64 грн за кВт-ч. Свыше 2000 кВт-ч — 4,32 грн за кВт-ч.

Например, если домохозяйство в феврале использует 1800 кВт-ч, то его счет составит:

1800 × 2,64 = 4 752 грн

При потреблении 2300 кВт-ч расчет будет выглядеть так:

2000 × 2,64 + 300 × 4,32 = 6 576 грн

В компании отмечают, что порядок расчета применяется к фактическому потреблению электроэнергии начиная с февраля 2025 года. Если потребители не согласны с новыми условиями, они могут расторгнуть договор.

Кто будет платить больше после отопительного сезона

В течение следующих двух месяцев, до 30 апреля 2025 года, владельцы электроотопления будут платить за свет со скидкой. Однако после завершения отопительного сезона льготу отменят, а тариф для таких потребителей составит стандартные — 4,32 грн за кВт-ч.

Стоит отметить, что сейчас льготными условиями пользуются только владельцы электроустановок, которые официально оформлены.

Чтобы подтвердить наличие электроотопительной системы, необходимо иметь документы о вводе в эксплуатацию и паспорт точки распределения, который выдает оператор системы распределения. В этом паспорте должна быть соответствующая отметка об электроотоплении.

Ранее мы писали, что в 2025 году цена на газ для населения останется без изменений, поскольку действующий закон не предусматривает возможности корректировки тарифа. Даже если в ближайшие месяцы военное положение завершится, ограничения не позволят повышать стоимость газа еще в течение шести месяцев.

Также мы рассказывали, что украинцы обязаны своевременно платить за потребленные коммунальные услуги. Чтобы избежать недоразумений с поставщиками, гражданам важно знать, куда и как правильно осуществлять платежи.