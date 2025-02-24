Ціна води у 2025 році — що буде з тарифами з 1 березня

Вода тече з крана. Фото: Pexels

Вартість водопостачання та водовідведення залишається актуальною темою для українців, особливо в умовах економічних труднощів. Останнім часом все частіше порушується питання про можливе підвищення тарифів на воду.

Про те, що буде з тарифами на водопостачання та водовідведення в березні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Формування цін контролює Національна комісія, що регулює сферу енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Однак остаточна вартість водопостачання та водовідведення визначається окремими водоканалами, що спричиняє відмінності в тарифах залежно від регіону.

У деяких містах України тарифи на воду вже зросли або можуть змінитися в березні, оскільки місцева влада має повноваження ухвалювати відповідні рішення. При цьому вартість формується з урахуванням багатьох факторів:

стану обладнання;

вартості електроенергії;

доступу до водних ресурсів та інших витрат.

Тож кінцеву вартість послуг з водопостачання та водовідведення варто уточнювати за місце проживання.

Чи планують підвищувати тарифи на воду найближчим часом

За офіційною інформацією, НКРЕКП рекомендує зберегти тарифи без змін у найближчі місяці. Це означає, що централізованого рішення про підвищення цін немає, а можливі зміни відбуватимуться лише на місцевому рівні.

Особливість тарифоутворення в тому, що лише міста з населенням понад 100 тисяч підпорядковуються регулюванню НКРЕКП, тоді як у менших населених пунктах тарифи встановлює місцева влада. Тому ситуація з цінами на воду може суттєво відрізнятися в різних регіонах України.

Раніше ми писали, що у 2025 році ціна на газ для населення залишиться на тому ж рівні. Чинне законодавство не передбачає можливості змінювати тариф. Ба більше, навіть якщо найближчими місяцями завершиться воєнний стан, підвищення вартості газу буде заборонене ще протягом пів року.

Ми також розповідали, що з приходом весни в Україні очікується поступове підвищення середньодобових температур. Традиційно опалювальний сезон триває до 15 квітня, однак за умови теплої весни його можуть завершити раніше.