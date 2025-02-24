Ціна води у 2025 році — що буде з тарифами з 1 березня

Тарифи на воду в Україні — що буде з цінами з 1 березня
Вартість водопостачання та водовідведення залишається актуальною темою для українців, особливо в умовах економічних труднощів. Останнім часом все частіше порушується питання про можливе підвищення тарифів на воду.
Про те, що буде з тарифами на водопостачання та водовідведення в березні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.
Скільки коштуватиме куб води з 1 березня
Формування цін контролює Національна комісія, що регулює сферу енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Однак остаточна вартість водопостачання та водовідведення визначається окремими водоканалами, що спричиняє відмінності в тарифах залежно від регіону.
У деяких містах України тарифи на воду вже зросли або можуть змінитися в березні, оскільки місцева влада має повноваження ухвалювати відповідні рішення. При цьому вартість формується з урахуванням багатьох факторів:
- стану обладнання;
- вартості електроенергії;
- доступу до водних ресурсів та інших витрат.
Тож кінцеву вартість послуг з водопостачання та водовідведення варто уточнювати за місце проживання.
Чи планують підвищувати тарифи на воду найближчим часом
За офіційною інформацією, НКРЕКП рекомендує зберегти тарифи без змін у найближчі місяці. Це означає, що централізованого рішення про підвищення цін немає, а можливі зміни відбуватимуться лише на місцевому рівні.
Особливість тарифоутворення в тому, що лише міста з населенням понад 100 тисяч підпорядковуються регулюванню НКРЕКП, тоді як у менших населених пунктах тарифи встановлює місцева влада. Тому ситуація з цінами на воду може суттєво відрізнятися в різних регіонах України.
Раніше ми писали, що у 2025 році ціна на газ для населення залишиться на тому ж рівні. Чинне законодавство не передбачає можливості змінювати тариф. Ба більше, навіть якщо найближчими місяцями завершиться воєнний стан, підвищення вартості газу буде заборонене ще протягом пів року.
Ми також розповідали, що з приходом весни в Україні очікується поступове підвищення середньодобових температур. Традиційно опалювальний сезон триває до 15 квітня, однак за умови теплої весни його можуть завершити раніше.
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