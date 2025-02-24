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Тарифы на воду в Украине — что будет с ценами с 1 марта

24 февраля 2025 10:26
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Цена воды в 2025 году — что будет с тарифами с 1 марта
Вода течет из крана. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Стоимость водоснабжения и водоотведения остается актуальной темой для украинцев, особенно в условиях экономических трудностей. В последнее время все чаще подниматься вопрос о возможном повышении тарифов на воду.

О том, что будет с тарифами на водоснабжение и водоотведение в марте 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Формирование цен контролирует Национальная комиссия, регулирующая сферу энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Однако окончательная стоимость водоснабжения и водоотведения определяется отдельными водоканалами, что вызывает различия в тарифах в зависимости от региона.

В некоторых городах Украины тарифы на воду уже выросли или могут измениться в марте, поскольку местные власти имеют полномочия принимать соответствующие решения. При этом стоимость формируется с учетом многих факторов:

  • состояния оборудования;
  • стоимости электроэнергии;
  • доступа к водным ресурсам и других расходов.

Поэтому конечную стоимость услуг по водоснабжению и водоотводу следует уточнять по месту жительства.

Планируют ли повышать тарифы на воду в ближайшее время

По официальной информации, НКРЭКУ рекомендует сохранить тарифы без изменений в ближайшие месяцы. Это означает, что централизованного решения о повышении цен нет, а возможные изменения будут происходить только на местном уровне.

Особенность тарифообразования в том, что только города с населением более 100 тысяч подчиняются регулированию НКРЭКУ, тогда как в меньших населенных пунктах тарифы устанавливает местная власть. Поэтому ситуация с ценами на воду может существенно отличаться в разных регионах Украины.

Ранее мы писали, что в 2025 году цена на газ для населения останется на том же уровне. Действующее законодательство не предусматривает возможности менять тариф. Более того, даже если в ближайшие месяцы завершится военное положение, повышение стоимости газа будет запрещено еще в течение полугода.

Мы также рассказывали, что с приходом весны в Украине ожидается постепенное повышение среднесуточных температур. Традиционно отопительный сезон длится до 15 апреля, однако при условии теплой весны его могут завершить раньше.

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