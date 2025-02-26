Українці по новому платитимуть за воду — кого торкнуться зміни

Людина рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Попри війну українці повинні вчасно сплачувати за спожиті комунальні послуги. Щоб у постачальників не виникало запитань, українцям потрібно чітко розуміти, як і куди вносити оплату. У лютому в Україні вводять нові правила розрахунку за водопостачання та водовідведення.

Про те, що це означає для споживачів, пояснила пресслужба "Дніпроводоканалу".

Читайте також:

Що зміниться для українців

У Дніпрі мешканцям доведеться адаптуватися до нових умов оплати за воду — місцеві комунальні служби внесли зміни до рахунків. Зокрема, зміни стосуються абонентського обслуговування.

Якщо раніше всі платежі здійснювались на один загальний рахунок, включаючи водопостачання та водовідведення, то з лютого вони будуть проводитись на окремий рахунок за новими реквізитами підприємства. Оплата за абонентське обслуговування включає:

витрати на укладення договорів;

обслуговування та заміну лічильників;

нарахування платежів і стягнення коштів за надані послуги.

Вартість послуг встановлюють місцеві водоканали, тому ціни на воду можуть варіюватися залежно від регіону.

Чи зміняться тарифи на воду у березні

В деяких містах України тарифи на водопостачання вже зросли або можуть змінитися в березні, залежно від рішень місцевої влади. Вартість води визначається кількома чинниками, такими як стан інфраструктури, вартість електроенергії, доступ до водних ресурсів та інші витрати.

Раніше ми писали, що у 2025 році ціна на газ для населення залишатиметься без змін. Законодавство не дозволяє перегляд тарифу. Навіть якщо воєнний стан завершиться у найближчі місяці, підвищити вартість газу не зможуть ще протягом шести місяців після цього.

Також ми розповідали, що оскільки зима поступово відступає, українці можуть розраховувати на поступове потепління. Традиційно опалювальний сезон триває до 15 квітня, однак за сприятливих погодних умов його можуть завершити раніше.