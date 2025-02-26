Украинцы по новому будут платить за воду — кого коснутся изменения

Человек считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Несмотря на войну украинцы должны вовремя платить за потребленные коммунальные услуги. Чтобы у поставщиков не возникало вопросов, украинцам нужно четко понимать, как и куда вносить оплату. В феврале в Украине вводят новые правила расчета за водоснабжение и водоотвод.

О том, что это значит для потребителей, объяснила пресс-служба "Днепрводоканала".

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Что изменится для украинцев

В Днепре жителям придется адаптироваться к новым условиям оплаты за воду — местные коммунальные службы внесли изменения в счета. В частности, изменения касаются абонентского обслуживания.

Если раньше все платежи осуществлялись на один общий счет, включая водоснабжение и водоотведение, то с февраля они будут проводиться на отдельный счет по новым реквизитам предприятия. Оплата за абонентское обслуживание включает:

расходы на заключение договоров;

обслуживание и замену счетчиков;

начисление платежей и взыскание средств за предоставленные услуги.

Стоимость услуг устанавливают местные водоканалы, поэтому цены на воду могут варьироваться в зависимости от региона.

Изменятся ли тарифы на воду в марте

В некоторых городах Украины тарифы на водоснабжение уже выросли или могут измениться в марте, в зависимости от решений местных властей. Стоимость воды определяется несколькими факторами, такими как состояние инфраструктуры, стоимость электроэнергии, доступ к водным ресурсам и другие расходы.

Ранее мы писали, что в 2025 году цена на газ для населения будет оставаться без изменений. Законодательство не позволяет пересмотр тарифа. Даже если военное положение завершится в ближайшие месяцы, повысить стоимость газа не смогут еще в течение шести месяцев после этого.

Также мы рассказывали, что поскольку зима постепенно отступает, украинцы могут рассчитывать на постепенное потепление. Традиционно отопительный сезон длится до 15 апреля, однако при благоприятных погодных условиях его могут завершить раньше.