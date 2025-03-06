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Комунальна пастка — чи потрібно платити за прибирання біля дому

6 березня 2025 19:20
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Прибудинкова територія — чи зобов’язані мешканці платити за прибирання
Жінка прибирає у дворі. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Українці щомісяця отримують платіжки за обслуговування прибудинкової території. Однак ви не зобов’язані оплачувати прибирання території біля будинку, якщо ця земля не перебуває у вашій власності й ви не погоджувалися на такі послуги.

Про це розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко у прямому ефірі Ранок.LIVE.

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Фахівець пояснив, що витрати на прибирання двору мають покриватися лише у двох випадках: 

  • якщо мешканці є власниками цієї землі;
  • якщо мешканці офіційно погодилися оплачувати такі послуги.

Однак жоден з цих варіантів не було реалізовано на практиці, а це означає, що українцям не повинні виставляти рахунки за прибирання прибудинкової території.

"Включення земельної ділянки в технічну документацію для прибирання можливе в тому випадку, і ми повинні за це сплачувати, якщо ця земельна ділянка належить нам з вами", — наголошує експерт.

Олег Попенко також звернув увагу на те, що чимало багатоквартирних будинків не мають технічної документації. За оцінкою експерта, це близько 70% всіх багатоповерхівок. А тому, нарахування вартості обслуговування цих будівель, незаконне або некоректне.

Раніше ми писали, що торік тарифи на електроенергію зросли, але для споживачів, які опалюють житло електроприладами, діє знижка. Однак після завершення опалювального сезону пільговий тариф скасують.

Також ми розповідали, що субсидію можуть отримати ті, хто платить за комуналку більше обов’язкового внеску. Вона допомагає малозабезпеченим сім’ям покривати частину витрат. Проте за недотримання правил виплати можуть скасувати.

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