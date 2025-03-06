Придомовая территория — обязаны ли жильцы платить за уборку

Женщина убирает во дворе. Фото: УНИАН

Украинцы ежемесячно получают платежки за обслуживание придомовой территории. Однако вы не обязаны оплачивать уборку территории возле дома, если эта земля не находится в вашей собственности и вы не соглашались на такие услуги.

Об этом рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в прямом эфире Ранок.LIVE.

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Специалист пояснил, что расходы на уборку двора должны покрываться только в двух случаях:

если жители являются владельцами этой земли;

если жители официально согласились оплачивать такие услуги.

Однако ни один из этих вариантов не был реализован на практике, а это значит, что украинцам не должны выставлять счета за уборку придомовой территории.

"Включение земельного участка в техническую документацию для уборки возможно в том случае, и мы должны за это платить, если этот земельный участок принадлежит нам с вами", — отмечает эксперт.

Олег Попенко также обратил внимание на то, что многие многоквартирные дома не имеют технической документации. По оценке эксперта, это около 70% всех многоэтажек. А потому, начисление стоимости обслуживания этих зданий, незаконно или некорректно.

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Также мы рассказывали, что субсидию могут получить те, кто платит за коммуналку больше обязательного взноса. Она помогает малообеспеченным семьям покрывать часть расходов. Однако за несоблюдение правил выплаты могут отменить.