Комунальні тарифи в Україні — скільки платитимуть споживачі за газ та світло в квітні 2025

Жінка рахує комунальні витрати. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українцям не варто хвилюватись за ціни на основні комунальні послуги. У 2025 році тарифи на електроенергію та газ залишаться без змін. Ціна одного кубометра газу, як і раніше, становить 7,96 грн, а тариф на електроенергію — 4,32 грн за кВт-год.

Про те, що буде з цінами на газ та електроенергію у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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В уряді чітко заявляють, що поки триває війна, ціни на газ регулюватимуть, а здорожчання не буде. Така політика діятиме щонайменше до завершення воєнного стану та ще пів року після нього.

Проте після війни ситуація зміниться. Відповідно до домовленостей з Міжнародним валютним фондом, Україна повинна розробити план поступового відкриття ринку газу та електроенергії. Це означає, що держава більше не контролюватиме ціни, і з часом тарифи зростатимуть, щоб покривати реальні витрати.

В уряді зазначають, що зростання тарифів буде поступовим та з урахуванням соціального захисту населення. Також розглядається можливість залучення допомоги від міжнародних партнерів для підтримки енергетичних компаній.

Щодо ринку газу, то до війни українці могли самостійно обирати постачальника, а ціни були вільними. З 2022 року ситуація змінилася — більшість облгазів перейшли під контроль "Нафтогазу", який зараз займає 98% ринку.

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З електроенергією справи складніші. Ще торік собівартість виробництва й доставки струму була вищою за чинний тариф. До війни планувалося запустити ринок, де споживачі могли б обирати постачальника, але війна ці плани поставила на паузу.

Національний банк прогнозує, що тарифи на газ, електроенергію та опалення залишаться незмінними до кінця 2025 року. Проте після цього поступове підвищення, швидше за все, стане неминучим. Орієнтовно зростання планується з 2026 року.

Раніше ми писали, що іноді українці отримують неправильні рахунки за комуналку, що шкодить бюджету споживачів. Держпродспоживслужба контролює постачальників ЖКП та захищає права споживачів.

Також ми розповідали, що минулого року тарифи на електроенергію для більшості споживачів зросли, але споживачам, які опалюють житло електроприладами, передбачили знижки. Проте після завершення опалювального сезону ці пільги скасують.