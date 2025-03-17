Коммунальные тарифы в Украине — сколько будут платить потребители за газ и свет в апреле 2025

Женщина считает коммунальные расходы. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцам не стоит волноваться за цены на основные коммунальные услуги. В 2025 году тарифы на электроэнергию и газ останутся без изменений. Цена одного кубометра газа, как и раньше, составляет 7,96 грн, а тариф на электроэнергию — 4,32 грн за кВт-ч.

О том, что будет с ценами на газ и электроэнергию в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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В правительстве четко заявляют, что пока идет война, цены на газ будут регулировать, а подорожания не будет. Такая политика будет действовать как минимум до завершения военного положения и еще полгода после него.

Однако после войны ситуация изменится. Согласно договоренностям с Международным валютным фондом, Украина должна разработать план постепенного открытия рынка газа и электроэнергии. Это означает, что государство больше не будет контролировать цены, и со временем тарифы будут расти, чтобы покрывать реальные расходы.

В правительстве отмечают, что рост тарифов будет постепенным и с учетом социальной защиты населения. Также рассматривается возможность привлечения помощи от международных партнеров для поддержки энергетических компаний.

Что касается рынка газа, то до войны украинцы могли самостоятельно выбирать поставщика, а цены были свободными. С 2022 года ситуация изменилась — большинство облгазов перешли под контроль "Нафтогаза", который сейчас занимает 98% рынка.

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С электроэнергией дела обстоят сложнее. Еще в прошлом году себестоимость производства и доставки тока была выше действующего тарифа. До войны планировалось запустить рынок, где потребители могли бы выбирать поставщика, но война эти планы поставила на паузу.

Национальный банк прогнозирует, что тарифы на газ, электроэнергию и отопление останутся неизменными до конца 2025 года. Однако после этого постепенное повышение, скорее всего, станет неизбежным. Ориентировочно рост планируется с 2026 года.

Ранее мы писали, что иногда украинцы получают неправильные счета за коммуналку, что вредит бюджету потребителей. Госпродпотребслужба контролирует поставщиков ЖКУ и защищает права потребителей.

Также мы рассказывали, что в прошлом году тарифы на электроэнергию для большинства потребителей выросли, но потребителям, которые отапливают жилье электроприборами, предусмотрели скидки. Однако после завершения отопительного сезона эти льготы отменят.