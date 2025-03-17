От двух платежек за газ хотят отказаться — будут ли платить меньше украинцы

Человек держит платежку и деньги возле газовой плиты. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцы уже привыкли получать две платежки за газ. Первая — за количество потребленного топлива, а вторая за его транспортировку. Однако это может измениться, ведь платеж за распределение газа предлагают временно отменить.

О том, могут ли отменить плату за распределение газа в Украине, отмечается на сайте Верховной Рады Украины.

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Сколько платят украинцы за распределение газа

С начала 2020 года государственный регулятор ввел новый механизм оплаты за услуги распределения природного газа. Сумма, которую потребители платят за доставку, определяется объемом топлива, использованным в предыдущем газовом году.

Этот подход базируется на принципе так называемой "годовой заказанной мощности". Иначе говоря, для каждого бытового потребителя автоматически рассчитывается годовой объем доставки газа в соответствии с фактическим потреблением.

Отменят ли плату за доставку газа

Депутаты предлагают уменьшить расходы украинцев на голубое топливо. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13095, который предусматривает отмену платы за транспортировку природного газа для граждан.

Согласно документу, плату за доставку газа планируют временно отменить — на время действия военного положения и еще на год после его завершения. Сейчас рано говорить будут ли меньше платить украинцы за голубое топливо, ведь все будет зависеть от позиции власти, которая может не принять этот закон.

Ранее мы писали, что завершение зимы приближается, поэтому украинцы уже могут рассчитывать на постепенное повышение среднесуточной температуры. В Украине традиционно отопительный сезон длится до 15 апреля, однако в случае раннего потепления отопление могут выключить и раньше.

Также мы рассказывали, что время от времени граждане сталкиваются с некорректными счетами за коммуналку, что может негативно повлиять на их семейный бюджет. Госпродпотребслужба постоянно контролирует деятельность компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, и принимает меры для защиты прав потребителей.