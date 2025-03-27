Субсидии, пенсии и тарифы — что изменится для украинцев в апреле

Человек считает расходы. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

С началом апреля в Украине состоится новый этап пересмотра пенсий, но он затронет лишь определенную категорию граждан пожилого возраста. Хотя тарифы на коммунальные услуги останутся без изменений, расходы украинцев значительно уменьшатся. Это связано с тем, что в платежках исчезнет одна из самых затратных статей.

О том, какие изменения произойдут в Украине с 1 апреля, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Как изменятся коммунальные расходы украинцев в апреле

В предыдущие годы отопительный сезон обычно длился до середины-конца апреля. Однако, из-за теплой погоды в марте, отопительный сезон во многих регионах завершили досрочно. В Киеве, например, отопление начали выключать еще 24 марта.

По нормам, централизованное отопление прекращают, если среднесуточная температура превышает +8°C в течение трех дней подряд. Из-за раннего отключения украинцы получат апрельские платежки с меньшими суммами, ведь оплачивать придется только услуги за март.

Другие тарифы на коммунальные услуги остаются без изменений. Действует правительственный мораторий на повышение стоимости газа, отопления и горячей воды на период военного положения. Поэтому в апреле украинцы будут платить по таким тарифам:

Газ — 7,96 грн/куб.м для большинства абонентов "Нафтогаза". У других поставщиков цена варьируется, но не превышает 10 грн/куб.м. Электроэнергия — 4,32 грн/кВт-час. Для владельцев двухзонных счетчиков в ночное время (с 23:00 до 07:00) действует тариф 2,16 грн/кВт-ч. Холодная вода — тарифы остаются на уровне, утвержденном НКРЭКУ, однако местные водоканалы могут менять абонплату.

Кому повысят пенсию в апреле 2025 года

В марте Пенсионный фонд Украины провел ежегодную индексацию пенсий, однако не все пенсионеры получили повышение. С 1 апреля перерасчет ждет работающих пенсионеров.

Перерасчет произойдет автоматически, обращаться в ПФУ не нужно. Размер доплаты будет зависеть от обновленного страхового стажа и суммы взносов, которые платил человек.

По словам первого заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, сумма надбавки напрямую зависит от заработной платы, с которой осуществлялись взносы. Чем выше доход, тем больше вырастет пенсия. Кроме того, пенсионеры могут получить возрастные доплаты:

В 70 лет — до 300 грн; В 75 лет — до 456 грн; В 80 лет — до 570 грн.

Изменится ли размер субсидии в апреле

Размер большинства субсидий останется без изменений, поскольку они были пересмотрены в октябре 2024 года и назначены до конца апреля 2025 года.

С начала года действуют новые правила начисления субсидий, с учетом совокупного дохода семьи за месяц. Подать заявку можно через ЦНАП, отделение ПФУ или онлайн. Однако в помощи могут отказать из-за:

Долгов за коммунальные услуги. Высоких расходов семьи в течение года. Того, что жилая площадь превышает нормативные показатели.

Также действует новый вид субсидии для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Они могут получить помощь не только на оплату коммунальных услуг, но и на аренду жилья. Для этого необходимо заключить договор аренды и зарегистрировать его в ПФУ.

Ранее мы писали, что украинцы уже привыкли платить две платежки за газ: одну — за потребленный объем топлива, а другую — за его транспортировку. Впрочем, ситуация может измениться, поскольку власти рассматривают возможность временной отмены оплаты за распределение газа.

Также мы рассказывали, что в Украине среди руководителей областных управлений Пенсионного фонда есть пенсионеры. В 2024 году самая высокая пенсия среди должностных лиц ПФУ достигла 23 163 грн.