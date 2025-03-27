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Большие пенсии и меньшие платежки — изменения в Украине с апреля

27 марта 2025 07:15
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Субсидии, пенсии и тарифы — что изменится для украинцев в апреле
Человек считает расходы. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

С началом апреля в Украине состоится новый этап пересмотра пенсий, но он затронет лишь определенную категорию граждан пожилого возраста. Хотя тарифы на коммунальные услуги останутся без изменений, расходы украинцев значительно уменьшатся. Это связано с тем, что в платежках исчезнет одна из самых затратных статей.

О том, какие изменения произойдут в Украине с 1 апреля, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Как изменятся коммунальные расходы украинцев в апреле

В предыдущие годы отопительный сезон обычно длился до середины-конца апреля. Однако, из-за теплой погоды в марте, отопительный сезон во многих регионах завершили досрочно. В Киеве, например, отопление начали выключать еще 24 марта.

По нормам, централизованное отопление прекращают, если среднесуточная температура превышает +8°C в течение трех дней подряд. Из-за раннего отключения украинцы получат апрельские платежки с меньшими суммами, ведь оплачивать придется только услуги за март.

Другие тарифы на коммунальные услуги остаются без изменений. Действует правительственный мораторий на повышение стоимости газа, отопления и горячей воды на период военного положения. Поэтому в апреле украинцы будут платить по таким тарифам:

  1. Газ — 7,96 грн/куб.м для большинства абонентов "Нафтогаза". У других поставщиков цена варьируется, но не превышает 10 грн/куб.м.
  2. Электроэнергия — 4,32 грн/кВт-час. Для владельцев двухзонных счетчиков в ночное время (с 23:00 до 07:00) действует тариф 2,16 грн/кВт-ч.
  3. Холодная вода — тарифы остаются на уровне, утвержденном НКРЭКУ, однако местные водоканалы могут менять абонплату.

Кому повысят пенсию в апреле 2025 года

В марте Пенсионный фонд Украины провел ежегодную индексацию пенсий, однако не все пенсионеры получили повышение. С 1 апреля перерасчет ждет работающих пенсионеров.

Перерасчет произойдет автоматически, обращаться в ПФУ не нужно. Размер доплаты будет зависеть от обновленного страхового стажа и суммы взносов, которые платил человек.

По словам первого заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, сумма надбавки напрямую зависит от заработной платы, с которой осуществлялись взносы. Чем выше доход, тем больше вырастет пенсия. Кроме того, пенсионеры могут получить возрастные доплаты:

  1. В 70 лет — до 300 грн;
  2. В 75 лет — до 456 грн;
  3. В 80 лет — до 570 грн.

Изменится ли размер субсидии в апреле

Размер большинства субсидий останется без изменений, поскольку они были пересмотрены в октябре 2024 года и назначены до конца апреля 2025 года.

С начала года действуют новые правила начисления субсидий, с учетом совокупного дохода семьи за месяц. Подать заявку можно через ЦНАП, отделение ПФУ или онлайн. Однако в помощи могут отказать из-за:

  1. Долгов за коммунальные услуги.
  2. Высоких расходов семьи в течение года.
  3. Того, что жилая площадь превышает нормативные показатели.

Также действует новый вид субсидии для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Они могут получить помощь не только на оплату коммунальных услуг, но и на аренду жилья. Для этого необходимо заключить договор аренды и зарегистрировать его в ПФУ.

Ранее мы писали, что украинцы уже привыкли платить две платежки за газ: одну — за потребленный объем топлива, а другую — за его транспортировку. Впрочем, ситуация может измениться, поскольку власти рассматривают возможность временной отмены оплаты за распределение газа.

Также мы рассказывали, что в Украине среди руководителей областных управлений Пенсионного фонда есть пенсионеры. В 2024 году самая высокая пенсия среди должностных лиц ПФУ достигла 23 163 грн.

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