Комунальні платіжки у квітні — скільки платитимуть українці за світло, газ та воду

Чоловік рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

З 1 квітня 2025 року тарифи на електроенергію, газ, гарячу воду та опалення не зміняться. Це пов’язано з дією мораторію на підвищення цін. Окрім того, у квітні комунальні витрати українців навпаки зменшаться, адже він є завершальним місяцем опалювального сезону.

Про те, скільки платитимуть українці за газ та електроенергію у квітні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Якою буде вартість електроенергії у квітні

Українці й надалі сплачуватимуть за електроенергію за чинними тарифами:

4,32 грн за 1 кВт-год для більшості споживачів;

2,64 грн/кВт-год для користувачів електроопалювальних систем (за умови споживання до 2000 кВт-год на місяць).

Уряд також розширив перелік громадян, які можуть скористатися пільговою ціною на електроенергію. До них належать власники великих багатоквартирних будинків без газопостачання, а також мешканці житлових комплексів, де є перебої з теплопостачанням. Для них тариф 2,64 грн/кВт-год залишатиметься чинним до кінця квітня.

Опалення, газ і вода — чи зростуть тарифи у квітні

Вартість газу для побутових споживачів, які отримують послуги від "Нафтогазу", залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр. В інших постачальників ціни варіюватимуться від 7,79 грн до 9,99 грн за кубометр.

Щодо тарифів на холодну воду, то у квітні їх підвищення не передбачається. Питання перегляду вартості централізованого водопостачання та водовідведення залишається на етапі обговорення.

Тарифи на тепло у Києві та по всій Україні залишаться незмінними завдяки мораторію на їх підвищення. Згідно з даними "Київтеплоенерго", столичні мешканці продовжать платити за опалення 1654,41 грн/Гкал.

Таким чином, у квітні 2025 року тарифи на основні комунальні послуги залишаться на рівні попередніх місяців, що дозволить українцям планувати свої витрати без несподіваних змін.

Раніше ми писали, що з квітня в Україні переглянуть пенсії, але зміни торкнуться лише окремих пенсіонерів. Хоча тарифи на комуналку залишаться незмінними, витрати громадян зменшаться, адже зникне одна з найдорожчих статей з платіжок.

Також ми розповідали, що навіть якщо житло пустує, рахунки за комунальні послуги можуть продовжувати надходити. Однак закон передбачає можливість суттєво скоротити ці витрати, якщо власники або орендарі відсутні понад 30 днів.