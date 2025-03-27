Коммунальные платежки в апреле — сколько будут платить украинцы за свет, газ и воду

Мужчина считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

С 1 апреля 2025 года тарифы на электроэнергию, газ, горячую воду и отопление не изменятся. Это связано с действием моратория на повышение цен. Кроме того, в апреле коммунальные расходы украинцев наоборот уменьшатся, ведь он является завершающим месяцем отопительного сезона.

О том, сколько будут платить украинцы за газ и электроэнергию в апреле, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Украинцы и в дальнейшем будут платить за электроэнергию по действующим тарифам:

4,32 грн за 1 кВт-ч для большинства потребителей;

2,64 грн/кВт-ч для пользователей электроотопительных систем (при условии потребления до 2000 кВт-ч в месяц).

Правительство также расширило перечень граждан, которые могут воспользоваться льготной ценой на электроэнергию. К ним относятся владельцы больших многоквартирных домов без газоснабжения, а также жители жилых комплексов, где есть перебои с теплоснабжением. Для них тариф 2,64 грн/кВт-ч будет оставаться в силе до конца апреля.

Отопление, газ и вода — вырастут ли тарифы в апреле

Стоимость газа для бытовых потребителей, которые получают услуги от "Нафтогаза", останется на уровне 7,96 грн за кубометр. У других поставщиков цены будут варьироваться от 7,79 грн до 9,99 грн за кубометр.

Что касается тарифов на холодную воду, то в апреле их повышение не предвидится. Вопрос пересмотра стоимости централизованного водоснабжения и водоотведения остается на этапе обсуждения.

Тарифы на тепло в Киеве и по всей Украине останутся неизменными благодаря мораторию на их повышение. Согласно данным "Киевтеплоэнерго", столичные жители продолжат платить за отопление 1654,41 грн/Гкал.

Таким образом, в апреле 2025 года тарифы на основные коммунальные услуги останутся на уровне предыдущих месяцев, что позволит украинцам планировать свои расходы без неожиданных изменений.

Ранее мы писали, что с апреля в Украине пересмотрят пенсии, но изменения коснутся лишь отдельных пенсионеров. Хотя тарифы на коммуналку останутся неизменными, расходы граждан уменьшатся, ведь исчезнет одна из самых дорогих статей из платежек.

Также мы рассказывали, что даже если жилье пустует, счета за коммунальные услуги могут продолжать поступать. Однако закон предусматривает возможность существенно сократить эти расходы, если владельцы или арендаторы отсутствуют более 30 дней.