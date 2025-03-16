Українці можуть менше платити за комуналку — що потрібно для перерахунку у 2025

Людина тримає платіжку за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Комунальні платежі — це обов'язкова графа щомісячних витрат українців. Щоб менше платити за послуги, громадяни з невеликими доходами можуть оформити субсидію, однак це не єдиний спосіб заощадити.

Про те, хто може менше платити за комунальні послуги у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Навіть у випадку, коли квартира чи будинок пустують, рахунки за комунальні послуги можуть продовжувати надходити. Втім, українське законодавство дозволяє суттєво знизити ці витрати, якщо власники або орендарі відсутні понад 30 днів.

У разі, якщо житло не використовується, можна скоротити або повністю припинити оплату деяких послуг, пов’язаних із кількістю мешканців, а саме:

вивезення побутових відходів,

водопостачання та водовідведення (за наявності лічильників),

газопостачання (якщо газ не споживається).

Проте витрати на опалення, електроенергію (при підключених приладах), а також на утримання будинку все ж залишаться.

Як зменшити витрати на комунальні послуги

Щоб менше платити за комунальні послуги українцям потрібно написати заяву до організації, що надає послуги (ЖЕКу, ОСББ або відповідного комунального підприємства). Також подаються документи, які підтверджують вашу тривалу відсутність. Це можуть бути:

відмітка у паспорті або довідка про виїзд за кордон;

довідка про статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО);

документи, що засвідчують відрядження чи лікування в іншому населеному пункті.

Після подання заяви слід дочекатися рішення постачальника щодо можливого перерахунку. Звернення бажано подавати до того, як ви поїдете, або одразу після повернення.

Знижка надається лише на майбутні платежі. Вже нараховані борги, найімовірніше, не будуть анульовані. Якщо постачальник відмовляється приймати ваші документи чи робити перерахунок, маєте право звернутися зі скаргою до місцевої влади або суду.

Раніше ми писали, що часом українцям надходять неправильні квитанції за комуналку, що б’є по їх бюджету. Держпродспоживслужба контролює роботу постачальників ЖКП та вживає заходів для захисту споживачів. Тож, якщо вам нарахували зайвого, можна вимагати перерахунок.

Також ми розповідали, що минулого року тарифи на електроенергію зросли для більшості споживачів, при цьому для тих, хто опалює оселі електроприладами, діяли спеціальні знижки. Однак після завершення опалювального сезону ці пільги скасують.