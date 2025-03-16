Украинцы могут меньше платить за коммуналку — что нужно для перерасчета в 2025

Человек держит платежку за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

Коммунальные платежи — это обязательная графа ежемесячных расходов украинцев. Чтобы меньше платить за услуги, граждане с небольшими доходами могут оформить субсидию, однако это не единственный способ сэкономить.

О том, кто может меньше платить за коммунальные услуги в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Кто может меньше платить за коммуналку в 2025 году

Даже в случае, когда квартира или дом пустуют, счета за коммунальные услуги могут продолжать поступать. Впрочем, украинское законодательство позволяет существенно снизить эти расходы, если владельцы или арендаторы отсутствуют более 30 дней.

В случае, если жилье не используется, можно сократить или полностью прекратить оплату некоторых услуг, связанных с количеством жильцов, а именно:

вывоз бытовых отходов,

водоснабжения и водоотведения (при наличии счетчиков),

газоснабжения (если газ не потребляется).

Однако расходы на отопление, электроэнергию (при подключенных приборах), а также на содержание дома все же останутся.

Как уменьшить расходы на коммунальные услуги

Чтобы меньше платить за коммунальные услуги украинцам нужно написать заявление в организацию, предоставляющую услуги (ЖЭКа, ОСМД или соответствующего коммунального предприятия). Также подаются документы, которые подтверждают ваше длительное отсутствие. Это могут быть:

отметка в паспорте или справка о выезде за границу;

справка о статусе внутренне перемещенного лица (ВПЛ);

документы, удостоверяющие командировку или лечение в другом населенном пункте.

После подачи заявления следует дождаться решения поставщика относительно возможного перерасчета. Обращение желательно подавать до того, как вы поедете, или сразу после возвращения.

Скидка предоставляется только на будущие платежи. Уже начисленные долги, скорее всего, не будут аннулированы. Если поставщик отказывается принимать ваши документы или делать перерасчет, имеете право обратиться с жалобой к местным властям или в суд.

Ранее мы писали, что порой украинцам поступают неправильные квитанции за коммуналку, что бьет по их бюджету. Госпродпотребслужба контролирует работу поставщиков ЖКУ и принимает меры для защиты потребителей. Поэтому, если вам насчитали лишнего, можно требовать перерасчет.

Также мы рассказывали, что в прошлом году тарифы на электроэнергию выросли для большинства потребителей, при этом для тех, кто отапливает дома электроприборами, действовали специальные скидки. Однако после завершения отопительного сезона эти льготы отменят.