Українцям зменшать розмір субсидії — коли перерахують виплати

Дівчина рахує комунальні витрати. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українці отримуватимуть менші суми допомоги на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП). Перерахунок проведуть після опалювального сезону, який триватиме до 30 квітня. Це пояснюється тим, що впродовж цього періоду споживання енергоресурсів буде значно меншим.

Про те, коли українці почнуть отримувати менші субсидії та від чого залежатиме їх розмір, повідомили в Пенсійному фонді України.

Читайте також:

Коли в Україні перерахують субсидії

Субсидії на неопалювальний період надаються з 1 травня по 1 вересня, якщо витрати на ЖКП в межах встановлених соціальних норм перевищують обов'язковий платіж, який визначається індивідуально для кожного домогосподарства.

Для визначення суми субсидії враховуються доходи за третій та четвертий квартали 2024 року, а також пенсія, нарахована за березень цього року.

Більшість осіб, які отримували субсидії в опалювальний період, автоматично продовжать отримувати допомогу. Однак є умова — відсутність заборгованості більше ніж за три місяці на суму понад 680 грн. Якщо заборгованість є, субсидія може бути призначена після реструктуризації або погашення боргу за зверненням отримувача.

Кому потрібно звернутись за субсидією на неопалювальний сезон

У 2025 році є категорії громадян, яким слід звернутися до Пенсійного фонду для призначення субсидії на цей неопалювальний сезон:

ті, хто отримує субсидії на оренду житла і сплачує за ЖКП;

внутрішньо переміщені особи, які отримують субсидії за місцем фактичного проживання;

домогосподарства, де реальна кількість осіб менша за кількість зареєстрованих;

домогосподарства, що містять задекларованих осіб.

Також звернутися потрібно тим, хто має право на субсидію, але в опалювальний сезон вона була призначена у розмірі 0,00 грн. Окрім того, не призначаються автоматично субсидії для домогосподарств, де є особи старші 18 років, які не мають доходів за третій та четвертий квартали 2024 року.

Раніше ми писали, що субсидії нараховуються окремо для періоду опалення (з 1 жовтня до 30 квітня) та неопалювальний період (з 1 травня до 30 вересня). Під час визначення розміру допомоги на літній сезон враховуються пенсійні виплати за березень поточного року.

Також ми розповідали, якщо витрати на комунальні послуги перевищують визначений обов’язковий платіж, громадяни можуть претендувати на субсидію. Проте в разі недотримання встановлених вимог підтримку можуть анулювати.