Украинцам уменьшат размер субсидии — когда пересчитают выплаты

Девушка считает коммунальные расходы. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцы будут получать меньшие суммы помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Перерасчет проведут после отопительного сезона, который продлится до 30 апреля. Это объясняется тем, что в течение этого периода потребление энергоресурсов будет значительно меньше.

О том, когда украинцы начнут получать меньшие субсидии и от чего будет зависеть их размер, сообщили в Пенсионном фонде Украины.

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Субсидии на неотапливаемый период предоставляются с 1 мая по 1 сентября, если расходы на ЖКУ в пределах установленных социальных норм превышают обязательный платеж, который определяется индивидуально для каждого домохозяйства.

Для определения суммы субсидии учитываются доходы за третий и четвертый кварталы 2024 года, а также пенсия, начисленная за март этого года.

Большинство лиц, получавших субсидии в отопительный период, автоматически продолжат получать помощь. Однако есть условие — отсутствие задолженности более чем за три месяца на сумму более 680 грн. Если задолженность есть, субсидия может быть назначена после реструктуризации или погашения долга по обращению получателя.

Кому нужно обратиться за субсидией на неотапливаемый сезон

В 2025 году есть категории граждан, которым следует обратиться в Пенсионный фонд для назначения субсидии на этот неотапливаемый сезон:

те, кто получает субсидии на аренду жилья и платит за ЖКУ;

внутренне перемещенные лица, которые получают субсидии по месту фактического проживания;

домохозяйства, где реальное количество лиц меньше количества зарегистрированных;

домохозяйства, содержащие задекларированных лиц.

Также обратиться нужно тем, кто имеет право на субсидию, но в отопительный сезон она была назначена в размере 0,00 грн. Кроме того, не назначаются автоматически субсидии для домохозяйств, где есть лица старше 18 лет, которые не имеют доходов за третий и четвертый кварталы 2024 года.

Ранее мы писали, что субсидии начисляются отдельно для периода отопления (с 1 октября по 30 апреля) и неотапливаемый период (с 1 мая по 30 сентября). При определении размера помощи на летний сезон учитываются пенсионные выплаты за март текущего года.

Также мы рассказывали, если расходы на коммунальные услуги превышают определенный обязательный платеж, граждане могут претендовать на субсидию. Однако в случае несоблюдения установленных требований поддержку могут аннулировать.