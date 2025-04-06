Платіжки за світло, газ і воду — скільки та чому потрібно зберігати

Монети на комунальних рахунках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українцям радять не викидати платіжки за комунальні послуги принаймні п’ять років. Йдеться про документи, що підтверджують оплату електроенергії, газу, води та інших послуг. Вони можуть стати в пригоді, якщо виникнуть суперечки з постачальниками.

Про те, чому не варто викидати платіжки за комунальні послуги, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Хоча за законом термін подання позову до суду у подібних випадках становить три роки, розгляд справи може затягнутися. Тому спеціалісти радять підстрахуватися та зберігати квитанції довше — для власного спокою.

Оплачені рахунки можуть знадобитися не лише в суді. Вони будуть корисні, якщо в системі постачальника станеться збій, платіж буде зараховано неправильно або виникне плутанина через зміну тарифів чи технічну помилку.

Скільки українці платитимуть за комунальні послуги у квітні

У квітні ціни на основні комунальні послуги залишаються без змін. Українці й надалі сплачуватимуть за електроенергію 4,32 грн за кВт-год, а за газ — 7,96 грн за кубометр (для абонентів "Нафтогазу", який обслуговує більшість споживачів).

Уряд наголошує, що обіцянку не підвищувати тарифи в опалювальний сезон дотримано. Ба більше, навіть після його завершення, з 30 квітня, ціни на комунальні послуги не зростатимуть.

На рівні Кабміну зараз не ведеться жодних обговорень щодо можливого підвищення тарифів. Окрім того, для підтримки тих, хто цього потребує, у державному бюджеті на 2025 рік передбачено 42,3 млрд грн на субсидії та пільги.

Раніше ми писали, що зростання тарифів на комунальні послуги — тема, яка турбує велику кількість українців. Особливо тривожним є те, що у квітні спливає термін дії так званих річних газових тарифів, після чого постачальники можуть переглянути свої цінові пропозиції.

Також ми розповідали, що попри складну економічну ситуацію, більшість громадян сумлінно оплачують комуналку. Експерти зазначають, що найвідповідальніше це роблять домогосподарства з невеликим або середнім доходом.