Платежки за свет, газ и воду — сколько и почему нужно хранить

Монеты на коммунальных счетах. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцам советуют не выбрасывать платежки за коммунальные услуги по крайней мере пять лет. Речь идет о документах, подтверждающих оплату электроэнергии, газа, воды и других услуг. Они могут пригодиться, если возникнут споры с поставщиками.

О том, почему не стоит выбрасывать платежки за коммунальные услуги, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Хотя по закону срок подачи иска в суд в подобных случаях составляет три года, рассмотрение дела может затянуться. Поэтому специалисты советуют подстраховаться и хранить квитанции дольше — для собственного спокойствия.

Оплаченные счета могут понадобиться не только в суде. Они будут полезны, если в системе поставщика произойдет сбой, платеж будет зачислен неправильно или возникнет путаница из-за изменения тарифов или технической ошибки.

Сколько украинцы будут платить за коммунальные услуги в апреле

В апреле цены на основные коммунальные услуги остаются без изменений. Украинцы и в дальнейшем будут платить за электроэнергию 4,32 грн за кВт-ч, а за газ — 7,96 грн за кубометр (для абонентов "Нафтогаза", который обслуживает большинство потребителей).

Правительство подчеркивает, что обещание не повышать тарифы в отопительный сезон соблюдено. Более того, даже после его завершения, с 30 апреля, цены на коммунальные услуги не будут расти.

На уровне Кабмина сейчас не ведется никаких обсуждений относительно возможного повышения тарифов. Кроме того, для поддержки тех, кто в этом нуждается, в государственном бюджете на 2025 год предусмотрено 42,3 млрд грн на субсидии и льготы.

Ранее мы писали, что рост тарифов на коммунальные услуги — тема, которая беспокоит большое количество украинцев. Особенно тревожным является то, что в апреле истекает срок действия так называемых годовых газовых тарифов, после чего поставщики могут пересмотреть свои ценовые предложения.

Также мы рассказывали, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, большинство граждан добросовестно оплачивают коммуналку. Эксперты отмечают, что наиболее ответственно это делают домохозяйства с небольшим или средним доходом.