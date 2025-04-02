Борги за електроенергію в Україні — хто винен найбільше

Комунальні рахунки на столі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Попри фінансові труднощі, більшість українців відповідально ставляться до оплати комунальних послуг. За даними експертів, найбільш дисциплінованими є люди із середнім та низьким рівнем доходів. Вони намагаються уникати боргів навіть у складних економічних умовах.

Про це в ефірі "Ранок.LIVE" розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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Хто з українців не платить за електроенергію

Експерт переконаний, що населення не є основним боржником. За його словами, українці загалом сплачують 85–90% рахунків за комунальні послуги. Зазвичай це люди із середнім та низьким рівнями доходів. Однак є і проблемні споживачі.

Мова про мешканців елітних житлових комплексів, таких як престижні "Новопечерські Липки". Там картина зовсім інша. Омельченко зазначив, що власники дорогих квартир часто мають заборгованість у розмірі 100–150 тисяч гривень.

Як не парадоксально, але пенсіонери чи люди із зарплатою 10–15 тисяч гривень сплачують рахунки справно, підкреслив експерт.

Хто заборгував за електрику найбільше

Ще серйознішою проблемою є заборгованість підприємств теплокомуненерго, яка вже перевищила 80 мільярдів гривень. Значні борги також мають водоканали та державні шахти, що ускладнює ситуацію на ринку електроенергії.

Крім того, під час воєнного стану понад 5 тисяч підприємств отримали можливість не сплачувати за енергоресурси без застосування штрафних санкцій. При цьому лише 30% із них дійсно працюють на оборону та мають обґрунтовані пільги, тоді як інші опинилися у списку з незрозумілих причин.

Раніше ми писали, що після завершення опалювального сезону 30 квітня тарифи на електроенергію в Україні залишатимуться на рівні 4,32 грн за 1 кВт-год. Однак деякі споживачі платитимуть за світло по новому.

Також ми розповідали, що у квітні в Рівному можливі перебої з водопостачанням, зокрема, знижений тиск води в певні години, що може призвести до слабкого напору у кранах або відсутності води у мешканців верхніх поверхів. Існує ймовірність, що подібна проблема може виникнути й в інших містах країни.