Долги за электроэнергию в Украине — кто должен больше всех

Коммунальные счета на столе. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Несмотря на финансовые трудности, большинство украинцев ответственно относятся к оплате коммунальных услуг. По данным экспертов, наиболее дисциплинированными являются люди со средним и низким уровнем доходов. Они пытаются избегать долгов даже в сложных экономических условиях.

Об этом в эфире "Ранок.LIVE" рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Читайте также:

Кто из украинцев не платит за электроэнергию

Эксперт убежден, что население не является основным должником. По его словам, украинцы в целом платят 85-90% счетов за коммунальные услуги. Обычно это люди со средним и низким уровнями доходов. Однако есть и проблемные потребители.

Речь о жителях элитных жилых комплексов, таких как престижные "Новопечерские Липки". Там картина совсем другая. Омельченко отметил, что владельцы дорогих квартир часто имеют задолженность в размере 100-150 тысяч гривен.

Как ни парадоксально, но пенсионеры или люди с зарплатой 10-15 тысяч гривен оплачивают счета исправно, подчеркнул эксперт.

Кто задолжал за электричество больше всего

Еще более серьезной проблемой является задолженность предприятий теплокоммунэнерго, которая уже превысила 80 миллиардов гривен. Значительные долги также имеют водоканалы и государственные шахты, что усложняет ситуацию на рынке электроэнергии.

Кроме того, во время военного положения более 5 тысяч предприятий получили возможность не платить за энергоресурсы без применения штрафных санкций. При этом только 30% из них действительно работают на оборону и имеют обоснованные льготы, тогда как другие оказались в списке по непонятным причинам.

Ранее мы писали, что после завершения отопительного сезона 30 апреля тарифы на электроэнергию в Украине будут оставаться на уровне 4,32 грн за 1 кВт-ч. Однако некоторые потребители будут платить за свет по-новому.

Также мы рассказывали, что в апреле в Ровно возможны перебои с водоснабжением, в частности, пониженное давление воды в определенные часы, что может привести к слабому напору в кранах или отсутствию воды у жителей верхних этажей. Существует вероятность, что подобная проблема может возникнуть и в других городах страны.