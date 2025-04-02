Вода за розкладом — чи загрожує українцям новий комунальний виклик у 2025

Кран з якого капає вода. Фото: Pexels

У квітні мешканці Рівного можуть зіткнутися з пониженим тиском води у певні години доби. Це означає, що в деяких квартирах вода ледь капатиме з кранів, а жителі верхніх поверхів ризикують залишитися без водопостачання взагалі. І дехто вважає, що подібна ситуація може поширитись на інші міста України.

Про те, чому водоканали можуть обмежувати подачу води в домівки українців, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Чому водопостачання в Рівному обмежуватимуть

У "Рівнеоблводоканалі" визнають, що це непопулярне рішення, яке спричинить незручності, але іншого виходу наразі немає. Фінансова ситуація підприємства критична. Встановлений тариф є збитковим, адже замість необхідних 57 грн за кубометр мешканці платять лише 32 грн.

Через це борг компанії вже перевищив 115 мільйонів гривень. Основну частину цієї суми складають:

борги за електроенергію — понад 70 мільйонів гривень;

борги за очищення стоків перед "Рівнеазотом" — 45 мільйонів гривень.

Тим часом міська влада не реагує на звернення водоканалу, а Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг поки що не планує переглядати тарифи. Через це "Рівнеоблводоканал" змушений вдаватися до обмеження водопостачання, щоб скоротити витрати.

Чи варто хвилюватись жителям інших міст України

За словами Богдана Кицака, прецеденти, які зараз можна спостерігати в Рівному та Івано-Франківську будуть поширюватись на інші міста України. Це пов'язано з тим, що рівень заборгованості водоканалів по всій країні сягає десятків мільярдів.

Та чи матиме ефект такий підхід, народний депутат не впевнений. Жителі Рівного вже починають висловлювати своє незадоволення. Кицак переконаний, що реакція громадян інших міст, в яких можуть ввести подібні обмеження, буде не менш гострою.

Однак фахівчиня у сфері енергетики та комунальних послуг, колишня членкиня НКРЕКП Ольга Бабій наголошує, що ситуація залишається складною, але не критичною. Про масове припинення водопостачання наразі не йдеться.

Питання тарифів на водопостачання та водовідведення в Україні загострилося через стрімке зростання цін на електроенергію. Останній перегляд економічно обґрунтованих тарифів на воду відбувся ще у 2021 році — до початку повномасштабної війни.

За словами експертки, в окремих регіонах можуть ухвалювати тимчасові рішення щодо водопостачання, проте на загальнодержавному рівні впровадження графіків подачі води не заплановано.

Проблеми виникають у певних містах, але вони мають локальний характер. Там, де місцева влада підтримує водоканали, ситуація залишається стабільною, тоді як у регіонах без такої допомоги підприємства змушені самостійно шукати шляхи вирішення, зокрема тимчасово обмежувати подачу води в пікові години.

Раніше ми писали, що деяким українцям комунальні платежі поглинають значну частину сімейного бюджету. Особливо неприємно, коли в платіжці раптово зростає споживання світла чи води без змін у побуті. Причиною можуть бути як помилки в розрахунках, так і несанкціоноване підключення до ваших комунікацій.

Також ми розповідали, що попри обіцянки уряду, що тарифи поки не підвищуватимуть, у частини громадян вартість електроенергії зміниться після опалювального сезону. Це стосується тих, хто не має централізованого опалення та газу.