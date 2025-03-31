Тарифи на світло в травні — для кого вартість зросте та до чого тут кінець опалювального сезону

Жінка рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Після завершення опалювального сезону (30 квітня) тарифи на електроенергію в Україні залишаться незмінними. Тобто після цього терміну більшість українців продовжать сплачувати за електрику 4,32 грн за 1 кВт-год.

Про те, скільки платитимуть українці за світло після опалювального сезону, зазначається на сайті компанії "Yasno".

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Хоча в уряді запевняють, що наразі не обговорюють підвищення тарифів на комунальні послуги, в платіжках деяких громадян вартість електроенергії все ж зміниться після завершення опалювального сезону.

Мова йде про користувачів, які не підключені до централізованого теплопостачання чи газового опалення, а тому в холодну пору року вони обігрівають своє житло за допомогою електричних приладів.

Для них уряд встановив пільгову тарифну ставку 2,64 грн за кВт-год для споживаної електроенергії обсягом до 2000 кВт на місяць. Якщо споживання перевищує цей ліміт, за додаткові кіловати доведеться платити за стандартною ставкою 4,32 грн за кВт-год.

Такий тариф чинний з 1 жовтня до 30 квітня. Це означає, що в травні, незалежно від обсягів споживання, українці, які користувались пільгою, платитимуть за світло повну ціну.

Чи можна заощадити на електроенергії

Українці можуть заощадити значну суму на рахунку за електроенергію. Для цього потрібно встановити двотарифний лічильник "день-ніч". Такий пристрій має два режими обліку, залежно від часу доби. Зокрема:

вдень вартість електроенергії залишається на звичайному рівні;

електрика, спожита вночі (з 23:00 до 7:00), оплачується за тарифом, що вдвічі нижчий.

Наразі в Україні діє тариф 4,32 грн/кВт-год, а нічний тариф (з 23:00 до 7:00) становить 2,16 грн/кВт-год. Тому, якщо власник такого лічильника використовуватиме енергомісткі прилади саме вночі, суми в платіжках за світло значно зменшаться.

Раніше ми писали, що навіть коли квартира або будинок не використовуються, рахунки за комунальні послуги можуть продовжувати надходити. Проте, згідно з українським законодавством, можна значно зменшити ці витрати, якщо власники або орендарі відсутні більше ніж 30 днів.

Також ми розповідали, що з 1 квітня 2025 тарифи на електроенергію, газ, гарячу воду та опалення залишатимуться незмінними. Це зумовлено дією мораторію на підвищення тарифів. Ба більше, у квітні витрати на комунальні послуги зменшаться, оскільки це останній місяць опалювального сезону.