Київ завершує опалювальний сезон — коли тепло в домівках столиці вимкнуть

Люди тримають руки на батареї. Фото: УНІАН

В Україні опалювальний сезон традиційно триває з 15 жовтня до 15 квітня, однак його тривалість може змінюватися залежно від погодних умов. Згідно з нормативами, тепло вмикають тоді, коли середня добова температура протягом трьох днів поспіль опускається нижче +8 °C. Відповідно, подачу тепла припиняють, якщо цей температурний показник стабільно перевищує зазначену позначку.

Про те, коли в столиці України закінчиться опалювальний сезон 2024-2025 років, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Коли вимкнуть опалення в Києві

У Києві з понеділка, 24 березня, офіційно завершують опалювальний сезон. Таке рішення ухвалили у столичній мерії, враховуючи прогнози синоптиків щодо стабільного підвищення температури. Як пояснив мер, міська влада керується також необхідністю економного використання природного газу.

З понеділка розпочнеться поступове відключення опалення в житлових будинках столиці. Соціальні установи, такі як лікарні, дитячі садки та школи — будуть переходити на літній режим роботи за зверненнями керівників цих закладів.

Кличко додав, що цього року опалювальний сезон закінчується трохи раніше, ніж торік, що стало можливим завдяки сприятливим погодним умовам. Окрім того, Київ має найбільшу централізовану систему теплопостачання в Україні та одну з найбільших у Європі. Повне її відключення триває близько семи днів.

Раніше ми писали, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13095, яким пропонують скасувати плату за транспортування газу для населення. Звільнення від цієї оплати планується на період воєнного стану та ще рік після його завершення.

Також ми розповідали, що чимало громадян скаржаться, що оплата комунальних послуг відчутно б’є по кишені. Особливо дивують платіжки з підозрілим зростанням споживання світла чи води, навіть коли побутові звички не змінювались.