Киев завершает отопительный сезон — когда тепло в домах столицы отключат

Люди держат руки на батарее. Фото: УНИАН

В Украине отопительный сезон традиционно длится с 15 октября по 15 апреля, однако его продолжительность может меняться в зависимости от погодных условий. Согласно нормативам, тепло включают тогда, когда средняя суточная температура в течение трех дней подряд опускается ниже +8 °C. Соответственно, подачу тепла прекращают, если этот температурный показатель стабильно превышает указанную отметку.

О том, когда в столице Украины закончится отопительный сезон 2024-2025 годов, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Когда отключат отопление в Киеве

В Киеве с понедельника, 24 марта, официально завершают отопительный сезон. Такое решение приняли в столичной мэрии, учитывая прогнозы синоптиков относительно стабильного повышения температуры. Как пояснил мэр, городские власти руководствуются также необходимостью экономного использования природного газа.

С понедельника начнется постепенное отключение отопления в жилых домах столицы. Социальные учреждения, такие как больницы, детские сады и школы — будут переходить на летний режим работы по обращениям руководителей этих учреждений.

Кличко добавил, что в этом году отопительный сезон заканчивается чуть раньше, чем в прошлом году, что стало возможным благодаря благоприятным погодным условиям. Кроме того, Киев имеет самую большую централизованную систему теплоснабжения в Украине и одну из крупнейших в Европе. Полное ее отключение длится около семи дней.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13095, которым предлагают отменить плату за транспортировку газа для населения. Освобождение от этой оплаты планируется на период военного положения и еще год после его завершения.

Также мы рассказывали, что многие граждане жалуются, что оплата коммунальных услуг ощутимо бьет по карману. Особенно удивляют платежки с подозрительным ростом потребления света или воды, даже когда бытовые привычки не менялись.