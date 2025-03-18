Шахраї з вашого під'їзду — чому деякі українці оплачують чужу комуналку

Людина рахує комунальні витрати. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У деяких українців оплата рахунків за комунальні послуги "з'їдає" значну частину бюджету. Особливо неприємно отримати платіжку, в якій раптом значно зросли об'єми споживання світла чи води, хоча в вашому побуті нічого не мінялось. Причиною цього можуть бути різні, від банальної помилки в розрахунках, до несанкціонованого включення в вашу енергомережу.

Про те, чому деяким українцям доводиться оплачувати комуналку свого сусіда, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Інколи жителі України стикаються з ситуацією, коли вони вимушені платити за комунальні послуги інших осіб, що призводить до непотрібних витрат. Причиною цьому можуть бути:

недостатній контроль;

помилки в розрахунках;

некоректний облік заборгованостей.

Іноді недобросовісні сусіди можуть використовувати вашу електромережу, а вам доведеться покривати їхні витрати. Щоб вчасно виявити таке несанкціоноване споживання, варто провести простий тест — ввечері, коли сусіди використовують електроприлади, вимкніть все у себе. Якщо лічильник продовжує реєструвати споживання, це може свідчити про витік.

Крадіжка електроенергії може стати підставою для звернення до суду для компенсації збитків. Встановлення "розумного" лічильника може допомогти виявити факт несанкціонованого підключення. Проте тільки фахівці зможуть точно виявити місце підключення і відрізати його.

Чому деяким українцям доводиться платити зайве за воду

В кожному багатоквартирному будинку є загальний лічильник води, що враховує обсяг споживання. Водоканал обліковує всю подану воду, а мешканці повинні оплатити її. Ідеальна ситуація — коли в кожній квартирі є індивідуальний лічильник, а показники цих приладів збігаються з даними загального.

Проте це відповідає реальності не завжди. Зазвичай виникають додаткові втрати, що можуть досягати десятків і навіть сотень кубометрів на місяць. Причиною цього можуть бути певні маніпуляції з магнітами від інших мешканців будинку.

Магніти здатні як призупинити, так і уповільнити роботу лічильників. Вони використовують не лише для водяних, а й для газових та електричних приладів обліку. Проте найчастіше їх застосовують саме для водомірів. У результаті, за нечесного сусіда доводиться платити всім мешканцям будинку.

Раніше ми писали, що у 2025 році тарифи на газ та електрику залишатимуться на колишньому рівні. Ціна одного кубометра газу становить 7,96 грн, а тариф на електроенергію — 4,32 грн за кВт-год.

Також ми розповідали, що комунальні платежі залишаються важливою частиною щомісячних витрат громадян. Для тих, хто має обмежені доходи, є можливість отримати субсидію, але це не єдиний спосіб знизити витрати на комуналку.