Мошенники из вашего подъезда — почему некоторые украинцы оплачивают чужую коммуналку

Человек считает коммунальные расходы. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

У некоторых украинцев оплата счетов за коммунальные услуги "съедает" значительную часть бюджета. Особенно неприятно получить платежку, в которой вдруг значительно выросли объемы потребления света или воды, хотя в вашем быту ничего не менялось. Причиной этого могут быть разные, от банальной ошибки в расчетах, до несанкционированного включения в вашу энергосеть.

О том, почему некоторым украинцам приходится оплачивать коммуналку своего соседа, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Иногда жители Украины сталкиваются с ситуацией, когда они вынуждены платить за коммунальные услуги других лиц, что приводит к ненужным расходам. Причиной этому могут быть:

недостаточный контроль;

ошибки в расчетах;

некорректный учет задолженностей.

Иногда недобросовестные соседи могут использовать вашу электросеть, а вам придется покрывать их расходы. Чтобы вовремя выявить такое несанкционированное потребление, стоит провести простой тест — вечером, когда соседи используют электроприборы, выключите все у себя. Если счетчик продолжает регистрировать потребление, это может свидетельствовать об утечке.

Кража электроэнергии может стать основанием для обращения в суд для компенсации убытков. Установка "умного" счетчика может помочь выявить факт несанкционированного подключения. Однако только специалисты смогут точно выявить место подключения и отрезать его.

Почему некоторым украинцам приходится платить лишнее за воду

В каждом многоквартирном доме есть общий счетчик воды, учитывающий объем потребления. Водоканал учитывает всю поданную воду, а жильцы должны оплатить ее. Идеальная ситуация — когда в каждой квартире есть индивидуальный счетчик, а показатели этих приборов совпадают с данными общего.

Однако это соответствует реальности не всегда. Обычно возникают дополнительные потери, которые могут достигать десятков и даже сотен кубометров в месяц. Причиной этого могут быть определенные манипуляции с магнитами от других жильцов дома.

Магниты способны как приостановить, так и замедлить работу счетчиков. Они используют не только для водяных, но и для газовых и электрических приборов учета. Однако чаще всего их применяют именно для водомеров. В результате, за нечестного соседа приходится платить всем жильцам дома.

Ранее мы писали, что в 2025 году тарифы на газ и электричество будут оставаться на прежнем уровне. Цена одного кубометра газа составляет 7,96 грн, а тариф на электроэнергию — 4,32 грн за кВт-час.

Также мы рассказывали, что коммунальные платежи остаются важной частью ежемесячных расходов граждан. Для тех, кто имеет ограниченные доходы, есть возможность получить субсидию, но это не единственный способ снизить расходы на коммуналку.