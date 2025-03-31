Тарифы на свет в мае — для кого стоимость вырастет и при чем здесь конец отопительного сезона

Женщина считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

После завершения отопительного сезона (30 апреля) тарифы на электроэнергию в Украине останутся неизменными. То есть после этого срока большинство украинцев продолжат платить за электричество 4,32 грн за 1 кВт-ч.

О том, сколько будут платить украинцы за свет после отопительного сезона, отмечается на сайте компании "Yasno".

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Хотя в правительстве уверяют, что пока не обсуждают повышение тарифов на коммунальные услуги, в платежках некоторых граждан стоимость электроэнергии все же изменится после завершения отопительного сезона.

Речь идет о пользователях, которые не подключены к централизованному теплоснабжению или газовому отоплению, а потому в холодное время года они обогревают свое жилье с помощью электрических приборов.

Для них правительство установило льготную тарифную ставку 2,64 грн за кВт-ч для потребляемой электроэнергии объемом до 2000 кВт в месяц. Если потребление превышает этот лимит, за дополнительные киловатты придется платить по стандартной ставке 4,32 грн за кВт-ч.

Такой тариф действует с 1 октября до 30 апреля. Это означает, что в мае, независимо от объемов потребления, украинцы, которые пользовались льготой, будут платить за свет полную цену.

Можно ли сэкономить на электроэнергии

Украинцы могут сэкономить значительную сумму на счете за электроэнергию. Для этого нужно установить двухтарифный счетчик "день-ночь". Такое устройство имеет два режима учета, в зависимости от времени суток. В частности:

днем стоимость электроэнергии остается на обычном уровне;

электричество, потребленное ночью (с 23:00 до 7:00), оплачивается по тарифу, который вдвое ниже.

Сейчас в Украине действует тариф 4,32 грн/кВт-ч, а ночной тариф (с 23:00 до 7:00) составляет 2,16 грн/кВт-ч. Поэтому, если владелец такого счетчика будет использовать энергоемкие приборы именно ночью, суммы в платежках за свет значительно уменьшатся.

Ранее мы писали, что даже когда квартира или дом не используются, счета за коммунальные услуги могут продолжать поступать. Однако, согласно украинскому законодательству, можно значительно уменьшить эти расходы, если владельцы или арендаторы отсутствуют более 30 дней.

Также мы рассказывали, что с 1 апреля 2025 тарифы на электроэнергию, газ, горячую воду и отопление будут оставаться неизменными. Это обусловлено действием моратория на повышение тарифов. Более того, в апреле расходы на коммунальные услуги уменьшатся, поскольку это последний месяц отопительного сезона.