Вода по расписанию — грозит ли украинцам новый коммунальный вызов в 2025 году

Кран из которого капает вода. Фото: Pexels

В апреле жители Ровного могут столкнуться с пониженным давлением воды в определенные часы суток. Это означает, что в некоторых квартирах вода будет едва капать из кранов, а жители верхних этажей рискуют остаться без водоснабжения вообще. И некоторые эксперты считают, что подобная ситуация может распространиться на другие города Украины.

О том, почему водоканалы могут ограничивать подачу воды в дома украинцев, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Почему водоснабжение в Ровно будут ограничивать

В "Ровнооблводоканале" признают, что это непопулярное решение, которое повлечет неудобства, но другого выхода пока нет. Финансовая ситуация предприятия критическая. Установленный тариф является убыточным, ведь вместо необходимых 57 грн за кубометр жители платят только 32 грн.

Поэтому долг компании уже превысил 115 миллионов гривен. Основную часть этой суммы составляют:

долги за электроэнергию — более 70 миллионов гривен;

долги за очистку стоков перед "Ривнеазотом" — 45 миллионов гривен.

Между тем городские власти не реагируют на обращения водоканала, а Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг пока не планирует пересматривать тарифы. Поэтому "Ривнеоблводоканал" вынужден прибегать к ограничению водоснабжения, чтобы сократить расходы.

Стоит ли волноваться жителям других городов Украины

По словам Богдана Кицака, прецеденты, которые сейчас можно наблюдать в Ровно и Ивано-Франковске будут распространяться на другие города Украины. Это связано с тем, что уровень задолженности водоканалов по всей стране достигает десятков миллиардов.

Но будет ли иметь эффект такой подход, народный депутат не уверен. Жители Ровного уже начинают выражать свое недовольство. Кицак убежден, что реакция граждан других городов, в которых могут ввести подобные ограничения, будет не менее острой.

Однако специалист в сфере энергетики и коммунальных услуг, бывший член НКРЭКУ Ольга Бабий отмечает, что ситуация остается сложной, но не критической. О массовом прекращении водоснабжения речь пока не идет.

Вопрос тарифов на водоснабжение и водоотвод в Украине обострился из-за стремительного роста цен на электроэнергию. Последний пересмотр экономически обоснованных тарифов на воду состоялся еще в 2021 году — до начала полномасштабной войны.

По словам эксперта, в отдельных регионах могут принимать временные решения по водоснабжению, однако на общегосударственном уровне внедрение графиков подачи воды не запланировано.

Проблемы возникают в определенных городах, но они носят локальный характер. Там, где местные власти поддерживают водоканалы, ситуация остается стабильной, тогда как в регионах без такой помощи предприятия вынуждены самостоятельно искать пути решения, в частности временно ограничивать подачу воды в пиковые часы.

Ранее мы писали, что некоторым украинцам коммунальные платежи поглощают значительную часть семейного бюджета. Особенно неприятно, когда в платежке внезапно растет потребление света или воды без изменений в быту. Причиной могут быть как ошибки в расчетах, так и несанкционированное подключение к вашим коммуникациям.

Также мы рассказывали, что несмотря на обещания правительства, что тарифы пока не будут повышать, у части граждан стоимость электроэнергии изменится после отопительного сезона. Это касается тех, кто не имеет централизованного отопления и газа.